Ngày 27/11, tại Tp.HCM, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chương trình được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường quản lý tài chính công tại Việt Nam”, đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, tạo việc làm và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực và bộ máy quản trị, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận, cập nhật và thực hiện các quy định pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, kế toán và chính sách hỗ trợ.

Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, không ít vướng mắc của doanh nghiệp xuất phát từ việc chưa nắm đầy đủ điều kiện áp dụng chính sách, hồ sơ, thủ tục và cách thức thực hiện. Do đó, công tác hỗ trợ pháp lý cần chuyển từ cung cấp thông tin đơn thuần sang hướng dẫn cụ thể, giúp doanh nghiệp hiểu đúng quy định, thực hiện được và chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Quốc hội vừa thông qua Luật Phát triển DNNVV ngày 20/11/2026, yêu cầu đặt ra là phải chuẩn bị tốt công tác thông tin, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách. Các cơ chế mới nhằm tháo gỡ tồn tại, vướng mắc về nghĩa vụ thuế cũng cần được phổ biến đúng phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng.

Với mục tiêu đó, Hội nghị kết hợp trao đổi định hướng chính sách, tập huấn các quy định thiết thực về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thuế, kế toán và đối thoại, giải đáp những tình huống phát sinh trong thực tế.

Trọng tâm của chương trình là phiên tọa đàm cấp lãnh đạo với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Từ hoàn thiện chính sách đến nâng cao năng lực tuân thủ và phát triển bền vững”.

Các nội dung trao đổi tập trung vào định hướng hoàn thiện thể chế phát triển DNNVV, ý nghĩa của việc chuyển từ Luật Hỗ trợ DNNVV sang Luật Phát triển DNNVV vừa được Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, tọa đàm làm rõ định hướng chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giải pháp giảm chi phí tuân thủ và nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của doanh nghiệp.

Một nội dung đáng chú ý khác là Nghị quyết số 63/2026/QH16 ngày 21/11/2026 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Việc phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan nhằm giúp người nộp thuế nắm rõ phạm vi, điều kiện áp dụng, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ thuế và mã số thuế theo quy định.

Bên cạnh phiên tọa đàm, Hội nghị tổ chức các chuyên đề tập huấn về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, pháp luật thuế và chế độ kế toán. Phiên trao đổi tình huống tập trung giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động như chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, sử dụng hóa đơn và quản lý dữ liệu bán hàng, tổ chức hồ sơ kế toán, tiếp cận tín dụng, xử lý sai sót trong thực hiện nghĩa vụ thuế và ứng dụng công nghệ.

Khẳng định trách nhiệm của ngành Thuế trong đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Phó cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh, hỗ trợ DNNVV là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức. Ngành Thuế không chỉ có trách nhiệm hướng dẫn đúng quy định mà còn phải tạo thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện đúng; tiếp nhận, xử lý kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền và chủ động kiến nghị hoàn thiện các quy định còn bất cập từ thực tiễn.