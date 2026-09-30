Giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang Australia

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia, tạo diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kịp thời nắm bắt cơ hội xuất khẩu, nâng cao năng lực tiếp cận và mở rộng thị phần tại thị trường Australia.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024, cùng với các thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các bang Queensland, New South Wales, Victoria… đã mở ra không gian hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Tại sự kiện, các đại biểu nhận định, Australia là thị trường giàu tiềm năng với sức mua cao và nhu cầu đa dạng đối với các nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam, từ công nghiệp, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ đến nông thủy sản và thực phẩm chế biến.

Song song đó, đây cũng là thị trường có hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật rất khắt khe, nhất là các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, kiểm dịch an toàn sinh học, truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững.

Do đó, để tiếp cận thị trường thành công, các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm, mà cần chủ động nắm bắt sâu sát các quy định pháp lý, xu hướng tiêu dùng và hệ thống phân phối bản địa.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc nhận diện tiềm năng mà sẽ nhanh chóng chuyển hóa thông tin thành hành động chiến lược cụ thể.

Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Đồng thời, chủ động nâng chuẩn chất lượng sản phẩm, làm chủ các quy tắc xuất xứ FTA và linh hoạt thích ứng với các tiêu chuẩn về an toàn sinh học cũng như phát triển bền vững của thị trường Australia.