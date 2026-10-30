Giúp đỡ người sau cai nghiện làm lại cuộc đời bằng vốn ưu đãi

Lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm tình hình, rà soát người sau cai nghiện đang cư trú trên địa bàn, xác định nhu cầu, điều kiện vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn người vay hoàn thiện thủ tục.

Theo quy định, người sau cai nghiện được vay vốn để học nghề trình độ sơ cấp có thời hạn dưới 3 tháng, với mức tối đa 4 triệu đồng/người/tháng; vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được vay tối đa 2 tỷ đồng.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, người sau cai nghiện vay vốn để đào tạo nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng phải đáp ứng điều kiện không có dư nợ tín dụng tại các chương trình vay vốn khác cùng mục đích. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện, phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người sau cai nghiện; đồng thời có phương án vay vốn, tạo việc làm cụ thể cho những người này.

Anh N.B.K. (bìa trái) được Công an xã Mỹ An Hưng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ sau cai nghiện.

Anh N.B.K. (SN 1994, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng) từng đánh mất nhiều năm tuổi trẻ vì ma túy. Dù được gia đình khuyên nhủ, anh vẫn không thể thoát khỏi cám dỗ. Chỉ đến khi sức khỏe suy giảm, những ánh mắt dị nghị ngày càng nhiều, anh mới nhận ra sai lầm và quyết tâm từ bỏ ma túy.

Sau 6 tháng cai nghiện tự nguyện, cuối năm 2024, trở về địa phương, anh dự định mở quán cơm nhỏ gần nhà để trang trải cuộc sống. Qua tuyên truyền của lực lượng Công an cơ sở, anh mạnh dạn đăng ký vay vốn.

Anh K. chia sẻ: “Qua thông tin tuyên truyền từ lực lượng Công an ở cơ sở, em mạnh dạn đăng ký. Trước và trong thời gian vay vốn, Công an xã, chính quyền địa phương cũng tới lui thường xuyên, quan tâm giúp đỡ, gọi điện hỏi thăm, động viên em. Bản thân em dự định sử dụng nguồn tiền đó sửa lại quán cơm tươm tất, bán đông khách hơn”.

Được vay 150 triệu đồng, anh K. đầu tư sửa sang quán cơm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, sự hỗ trợ của bà con lối xóm và nguồn vốn ưu đãi, quán cơm dần ổn định, mang lại thu nhập cho anh. Đây cũng là điểm tựa để anh tiếp tục làm lại cuộc đời.

Trung tá Trần Hữu Thiện, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an xã Mỹ An Hưng nhận xét, qua quá trình quản lý, theo dõi, anh K. có nhiều tiến bộ, thể hiện quyết tâm từ bỏ ma túy và không ngừng rèn luyện bản thân. Công an xã đã phối hợp với UBND xã giới thiệu anh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 08. Đến nay, anh sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích.

Anh N.T.N. nhận vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội Gò Công.

Cũng từng lầm lỡ vì ma túy, anh N.T.N. (SN 1983, ngụ khu phố 9, phường Long Thuận) nghỉ học sớm, bị bạn bè rủ rê vào con đường nghiện ngập và nhiều lần phải cai nghiện bắt buộc. Năm 2023, sau khi cai nghiện trở về địa phương, anh nhận ra những năm tháng thanh xuân đã bị đánh mất vì ma túy.

Được gia đình động viên, hỗ trợ, anh mở quán ăn nhỏ, buổi sáng bán bún bò, buổi chiều bán nem nướng. Khi biết chính sách tín dụng mới dành cho người sau cai nghiện, anh mạnh dạn vay vốn sửa sang quán, thuê thêm mặt bằng để phát triển kinh tế. Dù còn nhiều khó khăn, sự tiếp sức của gia đình và nguồn vốn ưu đãi đã giúp anh có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Phát, Phó trưởng Công an phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm tạo điều kiện để anh N. tái hòa nhập cộng đồng, Công an phường đã tham mưu, giới thiệu anh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo Quyết định số 08. Anh N. được Ngân hàng Chính sách xã hội Gò Công cho vay 50 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ kinh doanh. Đến nay, quán ăn hoạt động hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Anh N. cho biết: “Công an phường giúp đỡ, giới thiệu nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện tại nguồn thu nhập từ quán ăn ổn định, kinh tế khá ổn và lo được cho gia đình. Thời gian tới, em sẽ mở rộng thêm chi nhánh nem nướng và đang cần thêm vốn để mở rộng làm ăn”.

Anh N.T.N. sử dụng vốn vay đúng mục đích, làm ăn hiệu quả.

Qua rà soát nhu cầu vay vốn của người sau cai nghiện, UBND cấp xã đã giới thiệu 12 trường hợp có nhu cầu vay vốn để lao động, sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân hơn 1,3 tỷ đồng. Bước đầu, các trường hợp vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, từng bước cải thiện cuộc sống.

Chính sách tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 08 không chỉ tạo điểm tựa cho người sau cai nghiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn góp phần phòng ngừa tái nghiện, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở. Từ những nguồn lực thiết thực, người từng lầm lỡ có thêm cơ hội làm lại cuộc đời, hướng đến xây dựng xã, phường không ma túy.