Giúp đỡ, hướng dẫn để tăng tỉ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến về đất đai

Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu chỉ đạo chiều 7-10. Ảnh: Trà Giang

Bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, cho biết trong 9 tháng đầu năm toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải quyết 967.654 hồ sơ các loại. Trong đó, cấp 610.082 giấy chứng nhận, có 313.049 hồ sơ tạo nguồn thu cho ngân sách là 32.978 tỷ đồng (thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ). Đồng thời tạo ra nguồn vốn phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt 2.205.249 tỷ đồng.

Ngoài ra hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã tham mưu sở ban hành 3.968 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng giá trị thu vào ngân sách nhà nước gần 11,5 tỷ đồng.

Thông qua Tổ Công tác 1645, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã tham mưu, báo cáo Sở tổ chức 150 cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Kết quả có 289 dự án được tháo gỡ, tương đương 191.841 căn nhà dự kiến được cấp giấy chứng nhận. Đã giải quyết 54.687 hồ sơ cấp giấy chứng nhận dự án nhà ở, trong đó 40.032 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn đã được kéo giảm rất nhiều so với 9 tháng cùng kỳ, một số đơn vị đã giải quyết hồ sơ có tỷ lệ đúng hẹn cao, như chi nhánh số 38 giải quyết đúng hạn 410/410 hồ sơ, đạt 100%; chi nhánh số 7 đạt 99,99% (10.365/10.369 hồ sơ) và chi nhánh số 25 đạt 99,98% (17.321/17.324 hồ sơ)…

Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn cao, các chi nhánh này được yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết hồ sơ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đối với hồ sơ quá hạn, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng khâu. Phải rà soát, phân loại toàn bộ hồ sơ đang quá hạn, xác định nguyên nhân, cán bộ và lãnh đạo phụ trách, thời hạn giải quyết từng hồ sơ hoặc nhóm hồ sơ. Phải phân công lãnh đạo theo dõi trực tiếp; ưu tiên xử lý hồ sơ tồn kéo dài và hồ sơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Không để một hồ sơ tiếp tục tồn chỉ vì chưa có người đứng ra xử lý vướng mắc.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn hệ thống mới đạt 43,80%; một số chi nhánh còn dưới 10% trong khi đó chỉ tiêu thành phố giao là 80%.

Ông Nguyễn Lê Tuân, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 18, chia sẻ, hiện nay nhiều người dân chưa quen nộp hồ sơ trực tuyến mà muốn đến chi nhánh để nộp trực tuyến. Do đó, khi người dân nộp hồ sơ trực tiếp, chi nhánh phải cử nhân viên trực ở quầy tiếp nhận để hướng dẫn người dân nộp trực tuyến. Qua đó, những lần nộp hồ sơ sau người dân quen dần.

Trước tình trạng trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TPHCM yêu cầu các chi nhánh có tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp phải làm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục.

Ba tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, có người phụ trách, thời hạn và sản phẩm.