Giúp dân trồng cây sâm Lai Châu (kỳ 2): Từ mệnh lệnh trái tim đến hướng đi bền vững
Mô hình “BĐBP giúp nhân dân trồng cây sâm Lai Châu để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” đã được triển khai từ trái tim những người lính quân hàm xanh với mong muốn giúp bà con vùng biên có sinh kế mới ổn định, lâu dài, thoát nghèo bền vững...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/giup-dan-trong-cay-sam-lai-chau-ky-2-tu-menh-lenh-trai-tim-den-huong-di-ben-vung-64597