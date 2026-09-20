Giúp dân trồng cây sâm Lai Châu (kỳ 2): Từ mệnh lệnh trái tim đến hướng đi bền vững

Mưa kéo dài hơn 2 tháng qua ở vùng núi phía Tây Nam Quảng Trị khiến những mái taluy, con dốc, khe suối ở xã Hướng Phùng luôn trong trạng thái phải đề phòng cao độ với sạt lở, chia cắt. Với người dân thôn Cát Trĩa, cách trung tâm xã Hướng Phùng khoảng 80km đi đường vào mùa mưa, nơi đây còn mang theo nỗi lo quen thuộc đường bị sạt lở, giao thông chia cắt, cả thôn có thể bị cô lập trong nhiều ngày. Từ những “mùa đất lở” đã qua, chính quyền địa phương đang chuẩn bị cho tình huống thiên tai theo cách không chờ sự cố xảy ra mới ứng phó.