Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thạnh Đông hỗ trợ người dân sửa chữa nhà, khắc phục thiệt hại do mưa dông.

Tại hai xã Giang Thành và Vĩnh Điều, nước lũ dâng cao kết hợp mưa lớn khiến nhiều cánh đồng chìm trong nước. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ công an hai xã kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại.

Thiếu úy Dương Đường Thẳng, cán bộ Công an xã Vĩnh Điều, tham gia cắt lúa giúp người dân. Không ngại khó khăn, vất vả, anh cùng các lực lượng khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa bị ngập, tranh thủ từng giờ để cứu lúa, giảm bớt thiệt hại và chi phí cho nông dân.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an vác từng bó lúa giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân. Giữa đồng ruộng ngập sâu, các anh nỗ lực từng giờ, góp sức giữ lại thành quả lao động của người dân.

“Thấy người dân có lúa bị ngập, tôi cùng các lực lượng tham gia hỗ trợ cắt lúa, mong giúp người dân thu hoạch được phần nào hay phần đó, giảm thiệt hại. Dù công việc vất vả, chúng tôi rất vui. Đây cũng là trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong việc đồng hành, hỗ trợ nhân dân lúc khó khăn”, Thiếu úy Dương Đường Thẳng cho biết.

Tại xã Thạnh Đông, mưa lớn kèm dông lốc gây thiệt hại về tài sản, làm tốc mái gần 20 căn nhà, nhiều cây xanh gãy, đổ, cản trở giao thông trên một số tuyến đường. Sau khi thiên tai xảy ra, Công an xã Thạnh Đông khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến các khu vực bị ảnh hưởng, phối hợp chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả.

Các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng, sửa chữa nhà bị tốc mái, cắt dọn cây xanh gãy đổ, giải phóng các tuyến đường bị che chắn, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn. Lực lượng công an rà soát các khu vực bị thiệt hại, kịp thời hỗ trợ hộ dân gặp khó khăn, hạn chế nguy cơ mất an toàn sau dông lốc.

Thiếu úy Nguyễn Văn Thiệu, cán bộ Công an xã Thạnh Đông cho biết: “Thấy nhà của người dân bị hư, cây đổ ngã sau dông lốc, chúng tôi nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống”.

Không chỉ hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa dông, lực lượng công an còn tích cực phối hợp các lực lượng tại địa phương vận chuyển vật liệu xây dựng, láng nền và thực hiện những phần việc cần thiết trong quá trình xây dựng nhà ở, góp sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà, giúp người dân sớm ổn định nơi ở.

Những việc làm không quản ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ công an đã tiếp thêm động lực để người dân vượt qua thời điểm khó khăn. Sự sẻ chia không chỉ thể hiện qua những phần việc cụ thể mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm với cộng đồng, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.