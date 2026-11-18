Nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản cá nhân

Từ câu chuyện trên có thể thấy, trong cuộc sống và quá trình làm việc hằng ngày, chỉ một phút chủ quan, thiếu cảnh giác cũng có thể khiến người lao động phải trả giá bằng những khoản tiền không nhỏ.

Đối với công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất tại các nhà máy, khu công nghiệp, thu nhập chủ yếu đến từ tiền lương và các khoản phụ cấp.

Đây đều là những đồng tiền được đánh đổi bằng thời gian, công sức và sự vất vả. Vì vậy, việc bảo vệ tài sản cá nhân không chỉ là trách nhiệm của mỗi người mà còn là vấn đề cần được quan tâm trong môi trường làm việc tập thể.

Thực tế cho thấy, công nhân thường có lịch làm việc theo ca, thời gian nghỉ ngơi hạn chế, nhiều người phải tăng ca để cải thiện thu nhập. Trong môi trường làm việc đông người, các khu vực sinh hoạt chung như nhà ăn, phòng thay đồ, khu để xe hay ký túc xá có thể trở thành những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tài sản nếu không được quản lý chặt chẽ.

Chỉ cần một chút bất cẩn trong việc bảo quản điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân hoặc các vật dụng có giá trị, người lao động có thể gặp phải những rắc rối không đáng có.

Đáng chú ý, không ít người có thói quen để tài sản cá nhân ở những vị trí dễ nhìn thấy, không khóa tủ cá nhân khi rời khỏi nơi làm việc hoặc chia sẻ thông tin riêng tư với những người chưa thực sự quen biết.

Một số người còn có tâm lý chủ quan vì cho rằng nhà máy, công ty là môi trường khép kín, có bảo vệ và hệ thống camera giám sát nên tài sản của mình luôn được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ chung chỉ có thể hỗ trợ phòng ngừa, không thể thay thế hoàn toàn ý thức tự bảo vệ của từng cá nhân.

Bên cạnh nguy cơ mất cắp tài sản trực tiếp, người lao động cũng cần đặc biệt cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập, nhu cầu tìm việc làm hoặc sự thiếu hiểu biết về công nghệ để tiếp cận và chiếm đoạt tài sản.

Những lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, tuyển dụng việc nhẹ lương cao, vay tiền nhanh hoặc yêu cầu chuyển khoản để nhận quyền lợi đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Người lao động tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hay giấy tờ cá nhân cho những nguồn không đáng tin cậy.

Để hạn chế những sự việc đáng tiếc, mỗi công nhân cần hình thành thói quen kiểm tra và bảo quản tài sản trước, trong và sau giờ làm việc. Tiền mặt, điện thoại, ví và giấy tờ quan trọng nên được cất giữ ở nơi an toàn; tủ cá nhân cần được khóa cẩn thận; không nên để tài sản có giá trị ở những khu vực công cộng hoặc nơi không có người trông coi.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người lao động cần nhanh chóng thông báo cho bộ phận quản lý, bảo vệ hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Về phía doanh nghiệp, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn cũng cần được chú trọng hơn. Ngoài công tác bảo đảm an toàn lao động, các đơn vị cần quan tâm đến việc bảo vệ tài sản của công nhân thông qua hệ thống camera tại những khu vực phù hợp, bố trí nơi gửi đồ cá nhân an toàn, kiểm tra hệ thống khóa tủ và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức phòng ngừa trộm cắp, lừa đảo.

Công đoàn cơ sở cũng cần phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình, lắng nghe phản ánh và hỗ trợ đoàn viên, người lao động khi gặp sự cố liên quan đến tài sản cá nhân.

Một môi trường làm việc an toàn không chỉ được đánh giá bằng máy móc hiện đại, điều kiện sản xuất tốt hay các quy định về bảo hộ lao động, mà còn phải bảo đảm sự an tâm cho mỗi người khi làm việc và sinh hoạt. Khi người lao động có ý thức tự bảo vệ, doanh nghiệp có biện pháp phòng ngừa phù hợp và các tổ chức đoàn thể tích cực đồng hành, những nguy cơ mất an toàn tài sản sẽ từng bước được hạn chế.

Suy cho cùng, tài sản đối với mỗi công nhân không đơn thuần chỉ là giá trị vật chất mà còn là thành quả của nhiều ngày lao động vất vả. Bởi vậy, sự cẩn trọng trong từng hành động nhỏ chính là cách thiết thực để bảo vệ công sức của bản thân và gia đình.

Đừng để chỉ vì một phút lơ là, chủ quan mà những đồng tiền tích góp sau nhiều ngày làm việc vất vả bỗng chốc không còn. Chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác và không ngừng trang bị kiến thức tự bảo vệ chính là giải pháp quan trọng để mỗi người lao động yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Chú trọng đưa nội dung phòng, chống lừa đảo đến gần hơn với công nhân

Không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo chung, các cấp công đoàn đang chú trọng đưa nội dung phòng, chống lừa đảo đến gần hơn với công nhân tại nơi làm việc, giúp người lao động nhận diện những tình huống có thể gặp trong đời sống hằng ngày.

Đoàn viên, người lao động tại Công ty TNHH Diamond & Zebra Electric (Bắc Ninh) nhận tờ rơi tuyên truyền về phòng chống lừa đảo trên mạng từ lực lượng chức năng

Gần đây, tại Công ty TNHH Diamond & Zebra Electric (Bắc Ninh), Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề về phòng, chống các loại hình tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho đông đảo công nhân, lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Tại hội nghị, lực lượng công an phân tích những thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng như giả mạo cơ quan chức năng, lừa đảo thông qua đầu tư trực tuyến, tuyển dụng việc làm, cho vay vốn qua mạng và tín dụng đen.

Những tình huống thực tế được đưa ra giúp người lao động hiểu rõ cách thức các đối tượng tiếp cận, tạo lòng tin, gây sức ép tâm lý và từng bước chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh việc nhận diện thủ đoạn, công nhân còn được hướng dẫn các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tài sản; cảnh giác với những đường link lạ, mã QR không rõ nguồn gốc, cũng như các yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để xác minh, hủy dịch vụ.

Tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp giúp công nhân làm việc theo ca cập nhật thủ đoạn lừa đảo, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ và chia sẻ cảnh báo với đồng nghiệp, người thân.

Đối tượng giả danh nhân viên giao hàng lừa chuyển tiền

Chị Nguyễn Thị Lý (tên nhân vật đã được thay đổi) - công nhân tại một doanh nghiệp sản xuất thiết bị và linh kiện điện, điện tử ở Bắc Ninh - vẫn nhớ lần bị các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng lừa chuyển tiền.

Chị Lý kể, trước đó, chị có đặt mua một đơn hàng trên sàn thương mại điện tử. Đúng lúc đang làm việc, chị nhận được cuộc gọi thông báo giao hàng, với số tiền chỉ hơn 40.000 đồng, khá trùng khớp với giá trị đơn hàng đã đặt. Do bận công việc, không kiểm tra kỹ thông tin, chị lập tức chuyển tiền và nhờ shipper gửi hàng tại cổng bảo vệ.

Sau đó, đối tượng giả danh gọi điện, nhắn tin thông báo lệnh chuyển tiền vừa rồi đã vô tình đăng ký một gói dịch vụ với mức phí từ 10-12 triệu đồng mỗi tháng. Muốn hủy dịch vụ, chị phải tiếp tục chuyển 6 triệu đồng.

Lo sợ phải gánh khoản phí lớn hằng tháng, chị Lý làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra những yêu cầu chuyển khoản khác.

Chỉ đến khi cảm thấy bất thường, chị hỏi đồng nghiệp và được cảnh báo, chị mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Khi chị dừng chuyển tiền, các đối tượng lập tức thay đổi thái độ, liên tục nhắn tin với lời lẽ nặng nề. Sự việc khiến chị không chỉ thiệt hại về tài chính mà còn hoang mang, lo lắng trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng khó nhận biết.

Từ câu chuyện trên có thể thấy, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý chủ quan, sự bận rộn và thiếu thông tin của người lao động để tiếp cận, tạo lòng tin rồi từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Đáng chú ý, chúng có thể khai thác thông tin đơn hàng, thời điểm giao hàng và giá trị thanh toán khá sát thực tế, khiến người nhận khó nhận ra dấu hiệu bất thường ngay từ đầu.

Bắc Ninh là địa bàn tập trung đông công nhân, lao động. Theo ông Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, Công đoàn Bắc Ninh phối hợp với lực lượng công an trang bị kỹ năng phòng tránh cho người lao động.