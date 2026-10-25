Giúp công nhân, người lao động hiểu rõ quy định về chính sách bảo hiểm

Giúp công nhân, người lao động hiểu rõ quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, BHXH. Ảnh: N.Lộc

Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp năm 2026 cho hơn 100 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH XNK Giầy An Phú (xã A Sào, tỉnh Hưng Yên).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Quỳnh Phụ trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung tập trung vào những chính sách thiết thực, giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia các loại hình bảo hiểm.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin, hội nghị dành thời gian đối thoại, giải đáp trực tiếp các câu hỏi của công nhân liên quan đến chế độ bảo hiểm và quyền lợi của người lao động tại doanh nghiệp.

Qua đó, người lao động có thêm thông tin để hiểu, thực hiện đúng các quy định, đồng thời chủ động tìm hiểu và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Thông qua chương trình, đoàn viên, công nhân lao động có cơ hội trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm. Việc giải đáp trực tiếp giúp người lao động tiếp cận chính sách rõ ràng hơn, góp phần hạn chế những hiểu nhầm về quyền lợi và nghĩa vụ khi làm việc tại doanh nghiệp.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và cơ quan bảo hiểm xã hội trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Trước đó, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Tại hội nghị, đại diện BHXH tỉnh phổ biến những điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2024 và các quy định hướng dẫn áp dụng hiện hành; phổ biến một số điểm mới về chế độ BHXH, chế độ BHYT.

Các đại biểu cũng được đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) phổ biến quy định của pháp luật về các hành vi gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT; các hình thức xử lý tình trạng trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT cho người lao động theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Hội nghị giúp người lao động, người sử dụng lao động nắm vững quy định. Từ đó, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động và nâng cao uy tín, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.