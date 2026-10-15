Giun rồng chui dưới da sau nhiều ngày đi rừng uống nước suối

Ngày 15/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa cho biết, vừa ghi nhận thêm một trường hợp mắc giun rồng tại bản Năng Cát, xã Linh Sơn.

Trước đó khoảng 1 tháng bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa da dữ dội, sau đó nổi các mụn nhọt tại bắp tay, vùng ngực và hông. Được biết, bệnh nhân thường xuyên đi nương rẫy, đi rừng sâu dài ngày và có thói quen uống trực tiếp nguồn nước suối tự nhiên chưa qua đun sôi hoặc lọc.

Năm 2025, người nhà của bệnh nhân này cũng bị nhiễm giun rồng. Đến nay, tại bản Năng Cát ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh giun rồng. Các trường hợp mắc đều có cùng sử dụng chung nguồn nước suối khi sinh hoạt, đi rừng.

Nam bệnh nhân nhiễm bệnh giun rồng ở xã Linh Sơn. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Bệnh giun rồng do ký sinh trùng Dracunculus medinensis gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa khi uống nước chứa các loài giáp xác nhỏ mang ấu trùng. Người cũng có thể nhiễm bệnh khi ăn các động vật thủy sinh chưa nấu chín như cá, ếch, nhái có chứa ấu trùng.

Sau khi xâm nhập cơ thể, ấu trùng phát triển thành giun trưởng thành. Người nhiễm bệnh thường không có triệu chứng trong nhiều tháng đầu. Khoảng 10-14 tháng sau, giun cái di chuyển đến mô dưới da, gây sốt nhẹ, ngứa, buồn nôn, sưng đỏ và phồng rộp. Khi giun chui ra ngoài, vùng tổn thương tạo thành vết loét, tiết dịch và có thể lộ phần thân giun màu trắng.

Người bệnh nổi các mụn nhọt tại bắp tay, vùng ngực và hông. Ảnh: CDC Thanh Hóa.

Bệnh giun rồng gây đau đớn, hạn chế vận động, ảnh hưởng sinh hoạt và có nguy cơ nhiễm khuẩn thứ phát. Nếu vùng da có giun chui ra tiếp xúc với nước, ấu trùng sẽ giải phóng, tiếp tục chu trình lây truyền.

CDC Thanh Hóa, khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi, không dùng trực tiếp nước sông, suối, ao hồ, đặc biệt khi đi rừng, làm nương rẫy. Trường hợp không thể đun sôi, cần lọc nước qua thiết bị hoặc màng lọc phù hợp để loại bỏ các loài giáp xác nhỏ mang ấu trùng.

Người có biểu hiện ngứa kéo dài, nổi mụn nhọt bất thường hoặc phát hiện giun chui ra từ da cần đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không tự ý chích rạch, kéo giun hay sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định. Người nghi mắc bệnh phải tránh để vùng tổn thương tiếp xúc với nguồn nước sinh hoạt nhằm hạn chế phát tán mầm bệnh.