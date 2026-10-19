Giữa vòng phong tỏa của Mỹ, Tổng thống Iran công bố bước ngoặt giúp tiết kiệm 12 tỷ USD

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại thủ đô Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh truyền thông quốc tế Press TV của Iran ngày 19/10 cho biết vào hôm 18/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thông báo nước này không còn cần nhập khẩu xăng, một cột mốc đạt được trong bối cảnh Mỹ siết chặt lệnh phong tỏa kinh tế nhằm vào lĩnh vực năng lượng và dự trữ ngoại tệ của Iran.

Phát biểu về vấn đề tiêu thụ năng lượng và cung ứng nhiên liệu trong điều kiện bị bao vây kinh tế, ông Pezeshkian cho biết chính phủ đã ưu tiên tiết kiệm năng lượng và quản lý nhu cầu tiêu thụ, với sự hợp tác của người dân mang lại khoản tiết kiệm đáng kể.

Ông Pezeshkian nói: “Hiện nay, chúng tôi không còn phụ thuộc vào nhập khẩu xăng, trong khi trước đây chúng tôi sẽ phải chi 12 tỷ USD để nhập khẩu lượng xăng cần thiết”, đồng thời cho biết toàn bộ nguồn thu từ việc điều chỉnh giá nhiên liệu sẽ được hoàn trả cho người dân.

Tổng thống Iran cũng kêu gọi các cơ quan truyền thông tham gia thúc đẩy đoàn kết dân tộc và gắn kết xã hội trong công tác quản lý năng lượng.

Theo một bản tin của hãng thông tấn Tasnim, sự chuyển đổi này có được nhờ gói giải pháp gồm ba hướng, kết hợp các công cụ điều chỉnh giá và những biện pháp phi giá cả.

Thứ nhất, chính phủ đã cơ cấu lại chính sách trợ giá xăng bằng cách áp dụng và sau đó nâng mức giá thứ ba. Ban đầu, mức giá này được ấn định ở 5.000 toman/lít, bên cạnh mức giá trợ cấp 1.500 toman/lít và mức giá 3.000 toman/lít áp dụng cho hạn mức không được trợ cấp. Sau đó, mức giá thứ ba được nâng lên 10.000 toman/lít.

Biện pháp này nhằm tập trung trợ cấp cho hạn mức nhiên liệu phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, đồng thời hạn chế tình trạng tiêu thụ quá mức của những phương tiện sử dụng nhiều nhiên liệu.

Thứ hai, giới chức Iran đã triển khai các biện pháp hạn chế buôn lậu và những giao dịch thiếu minh bạch bằng cách cá nhân hóa thẻ nhiên liệu khẩn cấp tại các trạm xăng.

Trước đây, việc sử dụng không giới hạn các thẻ nhiên liệu chung không cần xác định danh tính, với mật khẩu mặc định, đã khiến các giao dịch bằng thẻ của trạm xăng chiếm 40-45% tổng lượng nhiên liệu phân phối, tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu từ 4-5 triệu lít xăng mỗi ngày.

Theo hệ thống mới, người sử dụng phải đưa thẻ ngân hàng vào thiết bị, trải qua quá trình xác minh mã định danh quốc gia trong 10 giây và nhận mã dùng một lần gồm bốn chữ số được liên kết với hệ thống Mana.

Thứ ba, chính phủ đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG), tận dụng một trong những mạng lưới phân phối lớn nhất thế giới với hơn 2.500 trạm đang hoạt động.

Các gói khuyến khích và chiến dịch truyền thông đã thúc đẩy việc chuyển đổi các đội xe vận tải công cộng và xe cung cấp dịch vụ gọi xe sang hệ thống sử dụng hai loại nhiên liệu.

Đến tháng 10, lượng tiêu thụ CNG đã tăng 14%, tương đương với việc giảm khoảng 2 triệu lít xăng tiêu thụ mỗi ngày.