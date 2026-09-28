Giữa tuần, Bắc bộ đón đợt không khí lạnh yếu

Cơ quan khí tượng thông tin, những ngày qua, khu vực Bắc bộ trải qua những ngày mùa Thu nhưng mức nhiệt khá cao, trời oi nóng, nhiều nơi có nền nhiệt cao nhất ở ngưỡng 35-36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì đến khoảng ngày 29/9. Từ khoảng tối 30/9, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc.

Một đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ tràn xuống Bắc bộ từ giữa tuần này

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, làm nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ C so với những ngày trước, đưa nhiệt độ cao nhất miền Bắc những ngày sau đó xuống còn 30-32 độ C, trời mát hơn, riêng khu vực vùng núi cao có thể se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ C.

Cùng với nền nhiệt giảm, từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày mưa giông rải rác, cùng với đó là nắng đan xen. Tuy nhiên, mưa xuất hiện theo đợt ở phạm vi hẹp, ít khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng và kéo dài liên tục.

Tại khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh từ đêm 30/9 cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, nền nhiệt giảm. Nguyên nhân là do không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của khu vực này.