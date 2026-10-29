Giữa trưa, nhà cao tầng ở Hà Nội mờ ảo trong lớp bụi trắng, ô nhiễm đứng thứ 6 thế giới

Theo Hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu của IQAir, khoảng 11h-12h ngày 29/10, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội đạt 181, thuộc ngưỡng xấu, được thể hiện bằng màu đỏ. Với mức này, không khí có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh về đường hô hấp.

Hà Nội đứng thứ 6 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí theo bảng xếp hạng của IQAir. Ảnh chụp màn hình

Tại thời điểm trên, Hà Nội đứng thứ 6 thế giới về mức độ ô nhiễm không khí theo bảng xếp hạng của IQAir. Đây là diễn biến đáng lo ngại trong bối cảnh chất lượng không khí tại Thủ đô những ngày gần đây liên tục được các hệ thống quan trắc cảnh báo ở mức kém, thậm chí mức xấu.

Số liệu từ hệ thống quan trắc thuộc Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội vào lúc 12h cùng ngày cũng cho thấy chất lượng không khí tại nhiều khu vực chưa được cải thiện.

Chất lượng không khí ở Hà Nội tại một số khu vực được cảnh báo kém và xấu. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tại số 1 đường Giải Phóng, phường Bạch Mai, chỉ số AQI ở mức 169, thuộc ngưỡng xấu. Trong khi đó, tại khu vực Công viên Nhân Chính, đường Khuất Duy Tiến, AQI đạt 132, thuộc ngưỡng kém.

Ghi nhận của phóng viên vào giữa trưa 29/10 cho thấy bầu trời Hà Nội vẫn mịt mù, nhiều tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi một lớp bụi trắng. Tình trạng sương mù kèm bụi mịn xuất hiện tại nhiều khu vực, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Người tham gia giao thông cảm nhận rõ không khí ngột ngạt, nhất là trên các tuyến đường đông phương tiện và khu vực nội thành.

Nhiều tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi một lớp bụi trắng vào 12h trưa ngày 29/10.

Theo khuyến cáo về sức khỏe đối với chất lượng không khí ở ngưỡng xấu, người dân cần hạn chế tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền về hô hấp. Những người có biểu hiện khó chịu khi ra ngoài nên giảm hoạt động thể lực ở khu vực có mức ô nhiễm cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, chất lượng không khí tại Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay đã ghi nhận những chuyển biến tích cực với tỷ lệ số ngày đạt mức tốt và trung bình đạt 73,28%. Tuy nhiên, diễn biến ô nhiễm vẫn rất phức tạp và chưa thực sự ổn định do tác động đan xen của các yếu tố khí tượng bất lợi và nhiều nguồn phát thải khác nhau. Trong đó, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình đạt mức 40,95 µg/m3, chịu ảnh hưởng chủ yếu từ bụi thứ cấp (27%), giao thông vận tải (23%), xây dựng và bụi đường (20%), đốt mở (12%), và công nghiệp (10%).