Giữa thời đại mạng xã hội và AI, độc giả vẫn mua sách nhờ truyền miệng

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BookInsights.ai, một đơn vị tư vấn dữ liệu do David Walter, cựu Giám đốc điều hành tại Circana BookScan, thành lập trong năm nay, đã khảo sát 5.119 người về 9.961 cuốn sách mà họ đã mua trong khoảng thời gian 3 tháng.

Yếu tố truyền miệng thúc đẩy độc giả mua sách

Trang Publishers Weekly đăng tải kết quả cho thấy, dù sự bùng nổ của mạng xã hội giúp các nhà xuất bản có nhiều cách hơn để tiếp cận độc giả, thì những yếu tố cốt lõi thúc đẩy hành vi mua sách vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là sự giới thiệu truyền miệng, chủ đề hấp dẫn và tác giả đáng tin cậy.

Lời giới thiệu từ người quen vẫn đóng vai trò đáng kể trong quyết định chi tiêu cho sách của độc giả. Ảnh: BookInsights.

Khi được hỏi biết đến những cuốn sách đã mua bằng cách nào, người tham gia khảo sát nhắc đến mạng xã hội với tần suất gần tương đương với các lời giới thiệu từ người quen. Tuy nhiên, khi được hỏi yếu tố nào quan trọng nhất, các lời giới thiệu cá nhân chiếm ưu thế, thúc đẩy 18% quyết định mua hàng, cao hơn so với 15% từ mạng xã hội.

Ngoài ra, khi khảo sát đi sâu vào việc ai trên mạng xã hội có ảnh hưởng đến quyết định của họ, hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ dựa vào gợi ý từ các cộng đồng trực tuyến, bạn bè hoặc những người họ theo dõi.

BookInsights phân tích kết quả khảo sát: “Mặc dù mạng xã hội giúp lan tỏa thông tin về sách, chính lời giới thiệu mới là yếu tố quan trọng hơn dẫn đến quyết định mua hàng”.

Ngoài ra, 12% người tham gia khảo sát cho biết việc tìm kiếm trên trang web hoặc ứng dụng của nhà bán lẻ là yếu tố quan trọng nhất khiến họ mua hàng, trong khi 9% cho rằng việc xem sách trực tiếp tại hiệu sách hoặc thư viện mới là yếu tố then chốt. 7% khác cho biết họ mua sách nhờ biết đến các tác phẩm chuyển thể trên truyền hình hoặc điện ảnh.

Khi được hỏi lý do chọn mua những cuốn sách đó, 47% người mua cho biết họ quan tâm đến chủ đề hoặc nội dung, 30% chú trọng vào thể loại, và 28% cho biết sự hiện diện của một tác giả yêu thích hoặc quen thuộc đóng vai trò quan trọng.

Các yếu tố trong câu chuyện cũng đóng vai trò quan trọng: cốt truyện, nhân vật và các mô-típ quen thuộc đều là những yếu tố tác động đến 11–16% quyết định mua hàng trên thị trường.

Đối với các loại hình sách, sách in hiện vẫn là loại hình phổ biến nhất: 58% người tham gia khảo sát cho biết họ đã mua sách in trong 3 tháng gần nhất, so với 39% mua sách nói và 30% mua sách điện tử.

Minh bạch về AI

BookInsights.ai đã tiến hành thu thập ý kiến từ 5.025 người từng mua sách trong 3 tháng gần nhất về việc sử dụng AI. Kết quả cho thấy, chỉ 22% số người được hỏi chấp nhận việc sử dụng AI trong quá trình tạo ra một cuốn sách (bao gồm cả khâu viết), trong khi 28% hoàn toàn phản đối sự hiện diện của AI trong sách. Khoảng 45% cho biết họ không bận tâm nếu tác giả chỉ sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, chẳng hạn như để kiểm tra ngữ pháp hoặc lỗi chính tả.

85% độc giả muốn thông tin về AI trong sách được minh bạch. Ảnh: BookInsights.

Quan điểm này cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi: 36% thanh thiếu niên cởi mở với việc sử dụng AI ở mọi giai đoạn viết sách, trong khi con số này ở nhóm người trên 55 tuổi chỉ là 11%.

Tuy nhiên, khảo sát cũng chỉ ra rằng đại đa số độc giả ở mọi lứa tuổi, chiếm 85%, đều cho rằng các cuốn sách cần công khai thông tin nếu AI được sử dụng trong quá trình viết.

Như vậy, không chỉ những nhóm phản đối mà ngay cả những người mua sách cởi mở nhất với việc sử dụng AI cũng có nhu cầu được thông báo minh bạch, theo BookInsights.