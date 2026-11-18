Từ điển Cambridge chọn “human” (con người) là Từ của năm 2026. Ảnh: Nhân Dân

Lý giải về lựa chọn này, Cambridge nhấn mạnh năm 2026 được đánh dấu bởi những cuộc tranh luận trên toàn cầu về ý nghĩa của việc làm người, trong bối cảnh AI đang ngày càng làm mờ ranh giới giữa con người và máy móc.

Ông Colin McIntosh, chuyên gia từ điển học của Cambridge, nhận định: “AI đang thay đổi cách chúng ta nói về việc làm người”.

“Theo truyền thống, định nghĩa về ‘con người’ được sử dụng để phân biệt chúng ta với thần linh, động vật và sau này là máy móc”, ông McIntosh chia sẻ. “Việc các từ ghép như ‘human-made’ (do con người tạo ra) ngày càng được sử dụng phổ biến cho thấy từ ‘human’ (con người) đang được dùng để phân biệt những sản phẩm hoặc phẩm chất của con người với những gì do AI tạo ra.”

“Chính sự quan tâm trở lại đến ý nghĩa của việc làm người đã phản ánh rõ nét tinh thần của thời đại”, ông nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) liên tục trở thành tâm điểm trong các cuộc bình chọn Từ của năm của nhiều từ điển lớn trên thế giới.

Năm 2023, Từ điển Collins chọn “AI” là Từ của năm, trong khi Cambridge vinh danh “hallucinate” (ảo giác), thuật ngữ chỉ hiện tượng AI tạo ra thông tin sai lệch hoặc không có căn cứ. Đến năm 2025, Từ điển Merriam-Webster lựa chọn “slop”, chỉ những nội dung kém chất lượng do AI tạo ra, còn Collins chọn “vibe coding”, thuật ngữ mô tả phương pháp phát triển phần mềm với sự hỗ trợ của AI.

Bình luận về lựa chọn của Cambridge, nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates nhận định: “AI đang khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc làm người. Thành công của AI cần được đo bằng những cải thiện mà công nghệ này mang lại cho cuộc sống con người.”

Theo từ điển Cambridge, “human” (con người) được định nghĩa là “mang những phẩm chất, khiếm khuyết và cảm xúc của con người, trái ngược với thần linh, động vật hoặc máy móc”.