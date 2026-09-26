Giữa ồn ào game PUBG, video cũ của Himass bất ngờ được 'đào' lại vì một câu nói

Giữa lúc những tranh luận liên quan đến lệnh cấm đối với 2 tuyển thủ PUBG Việt Nam Himass và TanVuu vẫn chưa lắng xuống, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã nhắc đến một đoạn livestream cũ của Himass từ năm 2025.

Trong đoạn video đó, Himass có phản ứng liên quan trực tiếp đến việc "đá stream" - hành vi đang là tâm điểm của vụ việc mới đây.

Himass từng nói "không được đá stream à?" vào năm 2025

Video được nhắc tới là livestream của Himass tại PUBG Asia All Star 2025 vào ngày 13/6/2025.

Nhiều hình ảnh và câu nói từ livestream này đã được đề cập trên diễn đàn Hàn Quốc FMKorea (bài đăng vào trưa 25/9 và hiện đã được xem hơn 600.000 lượt). Trang Axortex sau đó cũng dẫn lại những nội dung này trong một bài tổng hợp về vụ việc.

Hoa Học Trò Online cũng đã kiểm tra lại video gốc bằng tiếng Việt của Himass. Ở khoảng phút thứ 10, dường như Himass đang đọc các thông tin hoặc quy định liên quan đến trận đấu. Nam tuyển thủ nhắc tới một số nội dung bị cấm và có nói: "À, không được đá stream à? Không được đá stream à?".

Một hình ảnh trong video livestream năm 2025, ở thời điểm Himass nói "À không được đá stream à?" (phần phụ đề là tự động của YouTube). (Ảnh chụp màn hình).

Chi tiết này hiện được nhiều cư dân mạng Hàn Quốc nhấn mạnh giữa những tranh luận về hành vi "đá stream" tại PUBG Asia Stars 2026.

Đoạn video cũ còn có những gì?

Ở khoảng phút thứ 49 trong cùng livestream, Himass nói: "Đừng ai spoil nha mọi người, spoil bị ban nha, mọi người đừng spoil nha".

Theo Axortex, những câu nói trên đang được một số cư dân mạng Hàn Quốc sử dụng để đặt nghi vấn về lập luận rằng các tuyển thủ Việt Nam không được thông báo rõ là không được phép "đá stream".

Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, chỉ qua những câu nói của Himass thì không thể khẳng định rằng anh đang nói bản thân sẽ bị phạt hay cấm nếu "đá stream". Vì việc "bị ban" được nói đến trong livestream cũng rất có thể là đề cập tới việc người xem tiết lộ thông tin trong phần chat và bị chặn.

Một hình ảnh trong video livestream năm 2025, ở thời điểm Himass nói "Đừng ai spoil nha mọi người, spoil bị ban nha" (phần phụ đề là tự động của YouTube). (Ảnh chụp màn hình).

Về câu nói "không được đá stream à?" của Himass trong lúc anh dường như đang đọc thông tin trước trận đấu, video livestream không cho thấy rõ văn bản mà Himass đang đọc. Vì vậy, dù những gì anh đọc khi đó dường như khiến anh hiểu rằng "không được đá stream", thì cũng không thể từ đó suy ra rằng, Himass hiểu rằng tất cả các sự kiện PUBG sau này đều áp dụng quy định tương tự. Bởi thực tế mỗi giải đấu đều ban hành điều lệ, quy định riêng.

Vụ việc tại PUBG Asia Stars 2026 vẫn đang được quan tâm tranh luận và đã có nhiều tuyển thủ quốc tế bày tỏ sự tiếc nuối, chia sẻ với Himass dưới bài đăng "giã từ" PUBG PC của anh. Vì vậy không khó hiểu khi video livestream cũ của Himass được cộng đồng mạng Hàn Quốc tìm lại vào thời điểm này. Tuy nhiên, các đoạn video cũ khi được xem lại cần được đặt trong toàn bộ bối cảnh, thay vì coi một câu nói riêng lẻ là bằng chứng để kết luận về cả vụ việc năm 2026.