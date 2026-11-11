Giữa năm 2027, cầu vượt biển Rạch Giá - An Biên ở An Giang sẽ 'nổi' lên trên mặt biển

Ngày 11/11, ông Đào Huy Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang trả lời phóng viên Báo Xây dựng về tiến độ dự án Cầu vượt biển Rạch Giá – An Biên đang đảm bảo đáp ứng kế hoạch từng tháng.

Điểm tổ chức thi công phía bờ Rạch Giá, thuộc dự án Cầu vượt biển Rạch Giá - An Biên, tỉnh An Giang.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng, sau khi chủ đầu tư tiến hành cắt hợp đồng với một nhà thầu chính trong liên doanh các nhà thầu thi công dự án cầu vượt biển Rạch Giá – An Biên, đơn vị đã yêu cầu lập lại tiến độ thi công, tập kết đầy đủ thiết bị máy móc chuyên dụng cần thiết để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Hiện tất cả các nhà thầu trong liên danh (kể cả nhà thầu phụ) đã tăng cường số mũi thi công và bố trí thiết bị, nhân lực trên công trường đảm bảo để thực hiện thi công trên công trường đảm bảo tiến độ đề ra.

Trên công trường đang triển khai đồng loạt 10 mũi thi công trực tiếp, chưa tính các mũi đúc dầm và gia công vòm thép tại nhà máy, với 101 cán bộ kỹ thuật, kỹ sư và công nhân làm việc.

Tại hai đầu cầu và vị trí giữa biển, các nhà thầu đã bố trí 5 giàn khoan cọc nhồi, 9 cần cẩu phục vụ, 12 máy đào, 3 xe xúc lật, 13 xe bồn vận chuyển bê tông cùng trạm trộn bê tông tại chỗ phục vụ liên tục.

Hiện các nhà thầu đã huy động thiết bị, máy móc và nhân sự tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi cầu vượt nhánh sông Cái; hoàn thành toàn bộ 28/28 cọc trụ T13 cầu chính; thi công đạt 21/40 cọc dưới nước cầu dẫn bờ An Biên (nay là xã Tây Yên) và 6/28 cọc trụ T12.

Ngoài ra, nhà thầu cũng hoàn thành mố M2, thân và bệ trụ T3, T4, bệ trụ T2 (phải) của cầu vượt nhánh sông Cái; Hoàn thành đóng cừ SW đường trên đảo, nhánh N1 và N2 bờ Rạch Giá.

"Đặc biệt công tác đúc dầm super đã hoàn thành 109/176 phiến dầm. Trong đó phần cầu chính vượt vịnh biển Rạch Giá dài 1.439m với 5 nhịp, mỗi nhịp dài 35m. Riêng khối lượng mỗi nhịp dầm super T nặng đến 5.000 tấn. Chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu phải nhập thêm sắt thép và chuẩn bị xây dựng thêm một trạm trộn bê tông để đáp ứng yêu cầu tiến độ", ông Đào Huy Hiệp nói, đồng thời cho biết, tỷ lệ hoàn thành khối lượng dự án trong năm 2026, dự kiến giải ngân đạt trên 93% kế hoạch.

Dự án cầu vượt biển Rạch Giá nối huyện An Biên cũ, nay là xã Tây Yên, tỉnh An Giang do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án gồm nhiều hạng mục chính, trong đó phần cầu chính vượt vịnh biển Rạch Giá dài 1.439m, cầu vượt nhánh sông nối với đảo dài 155m; phần đường dẫn phía bờ Tây Yên khoảng 291m, đoạn trên đảo giữa dài khoảng 1.170m và đường dẫn bờ Rạch Giá khoảng 443m. Toàn dự án có 3 nút giao gồm: 1 nút giao bờ Tây Yên và 2 nút giao bờ Rạch Giá.

Dự kiến đến giữa năm 2027, phần Cầu vượt biển Rạch Giá - An Biên sẽ "nổi" trên mặt biển. Trong ảnh: Khu vực tổ chức thi công gần giữa vịnh biển Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Công trình được khởi công ngày 30/9/2025, tổng chiều dài 3,5km, mặt cầu rộng 6 làn xe, có điểm đầu tuyến thuộc xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Tây Yên, tỉnh An Giang); điểm cuối tại nút giao đường 3/2 và Ngô Quang Hớn, phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) với tổng kinh phí 3.900 tỷ đồng, trong đó, tổng giá trị hợp đồng xây lắp hơn 3.491 tỷ đồng.

Tổng thời gian thi công dự án là 1.080 ngày, dự kiến hoàn thành ngày 19/10/2028.

Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ như: Cụm cảnh quan đầu tuyến bờ Tây Yên, điểm ngắm cảnh trên biển (tuyến và cầu đi bộ), khu cắm trại, sân chơi; Cụm cảnh quan vườn hoa, công viên phía bờ Rạch Giá.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn giao thông; hệ thống chiếu sáng tại các vị trí nút giao và cầu trên tuyến (bao gồm cả chiếu sáng giao thông và chiếu sáng mỹ thuật); hệ thống tường chắn và kè bảo vệ mái taluy, đấu nối và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật các nút giao bờ Rạch Giá, cải tạo kênh Quốc Phòng phía bờ Tây Yên.

Dự án hiện do liên doanh 4 nhà thầu chính đảm nhiệm thi công gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Phát, Tổng công ty Thăng Long - CTCP, Công ty CP - Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng Thăng Long, Công ty CP Xây dựng Thương mại Thái Bình.

"Sau khi hoàn thành các hạng mục bên dưới mặt nước, chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ để giữa năm 2027 phần cầu sẽ "nổi" lên trên mặt biển", Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin.