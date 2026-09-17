Giữa mưa lớn, CSGT Hà Nội khẩn trương mở đường đưa người đi cấp cứu

Khoảng 7h30 ngày 17/9/2026, Thiếu tá Bùi Hồng Long và Thiếu tá Nguyễn Danh Lưu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 làm nhiệm vụ điều khiển giao thông tại ngã tư Đàm Quang Trung - Cổ Linh thì nhận được đề nghị giúp đỡ từ lái xe ô tô biển kiểm soát 20A-938.71. Trên xe đang chở anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1977, trú tại Võ Tranh, Thái Nguyên), lái xe anh T đang bị đau thận cấp, rơi vào tình trạng bất tỉnh và cần được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận thấy tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị đồng thời nhanh chóng sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường cho phương tiện chở bệnh nhân di chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

Trong điều kiện mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ngập úng, phương tiện di chuyển khó khăn, Ban chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5 đã chỉ đạo các tổ công tác trên tuyến chủ động điều tiết, hướng dẫn giao thông, hỗ trợ xe chở bệnh nhân nhanh chóng di chuyển qua các khu vực bị ảnh hưởng, tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, anh Nguyễn Văn T đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Việc chủ động hỗ trợ người dân trong tình huống cấp cứu giữa thời tiết bất lợi thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự khẩn trương và chủ động của cán bộ, chiến sĩ CSGT trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.