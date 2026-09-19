Giữa leo thang không kích từ Nga, Ukraine nhận món quà lớn từ EU

Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyi. (Nguồn: Anadolu)

Trên mạng xã hội Telegram, Thủ tướng Koretskyi cho biết, nguồn ngân sách này sẽ được sử dụng chủ yếu để mua sắm tên lửa và các loại thiết bị bay không người lái (UAV).

Đây là khoản giải ngân theo Cơ chế khoản vay hỗ trợ Ukraine của EU, một chương trình dự kiến cung cấp tới 45 tỷ Euro viện trợ cho Kiev trong năm 2026, bao gồm các gói hỗ trợ ngân sách công và chi tiêu quốc phòng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga liên tục leo thang chiến dịch không kích, kết hợp tinh vi giữa UAV tự sát và tên lửa đạn đạo, biến đời sống tại các đô thị lớn của Ukraine thành một thử thách khắc nghiệt chưa từng có.

Thời gian qua, thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác liên tục phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập. Không chỉ gia tăng về tần số, phía Nga còn cải tiến công nghệ, sử dụng các dòng UAV tốc độ cao dòng Geran cùng tên lửa hành trình thế hệ mới. Điều này đặt hệ thống phòng không của Ukraine vào thế cực kỳ khó khăn.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông tin, EU sẵn sàng tận dụng nguồn ngân sách còn dư từ Chương trình Hành động an ninh châu Âu (SAFE) để khởi xướng một liên minh quốc phòng chung giữa EU và Ukraine.

Trọng tâm của chương trình này là phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa và không lưu chung cho toàn châu Âu, kế thừa nền tảng từ hệ thống chống tên lửa đạn đạo Freya đang được nghiên cứu chung.

Chiến lược này được kỳ vọng sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm thực chiến của quân đội Ukraine và tiềm lực công nghệ, năng lực công nghiệp quốc phòng khổng lồ từ Lục địa già. Đây được xem là chiếc phao cứu sinh giúp Kiev tự chủ dần nguồn lực quân sự trong dài hạn.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, EU đã hoàn tất gói cho vay trị giá 90 tỷ Euro dành cho Ukraine, nhằm cung cấp hỗ trợ ngân sách và quốc phòng cho quốc gia Đông Âu này trong giai đoạn 2026-2027.

(theo THX)