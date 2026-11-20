VN-Index kết phiên giao dịch ngày 20/11 tại gần 1.689 điểm, giảm nhẹ gần 1 điểm so với phiên trước. Đây là phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp của chỉ số, đồng thời đánh dấu việc VN-Index tiếp tục nằm dưới mốc 1.700 điểm.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 895 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng khối lượng 38,5 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại đã nối dài chuỗi bán ròng lên bốn phiên liên tiếp.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

Áp lực diễn ra chủ yếu trên HOSE khi giá trị bán ròng đạt 841 tỷ đồng trong phiên với khối lượng khoảng 35 triệu cổ phiếu.

FPT tiếp tục dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 157 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 9 liên tiếp cổ phiếu này đứng đầu chiều bán của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HOSE. Lũy kế trong 9 phiên gần đây, giá trị bán ròng của mã này đã vượt 1.857 tỷ đồng.

ACB đứng thứ hai với giá trị bán ròng 146 tỷ đồng, tiếp đến là HDB với 104 tỷ đồng. Áp lực bán cũng tập trung tại nhóm ngân hàng khi MBB, SHB và STB lần lượt bị bán ròng 58 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 47 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại còn bán ròng tại một số cổ phiếu khác như GEX, VIX và BTD.

Ở chiều ngược lại, POW là mã được mua ròng nhiều nhất với giá trị 152 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. TCH đứng thứ hai với 35 tỷ đồng, theo sau là MSN với 25 tỷ đồng. Một số mã khác như TCX, TCB, DCM, VNM, NT2, CTD và HPG cũng nằm trong nhóm được mua ròng, song giá trị thấp hơn.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

Diễn biến cùng pha với HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 47 tỷ đồng trên sàn HNX, với khối lượng gần 4 triệu cổ phiếu.

PVS tiếp tục nối dài chuỗi phiên bị khối ngoại bán ròng với giá trị gần 13 tỷ đồng. CEO và SHS cũng chịu áp lực bán đáng kể, lần lượt đạt hơn 22 tỷ đồng và 18 tỷ đồng. Đáng chú ý, SHS đã chấm dứt chuỗi được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trước đó.

Trong khi đó, mã IDC dẫn đầu chiều mua với giá trị hơn 11 tỷ đồng, bỏ xa HUT ở vị trí tiếp theo với khoảng 2 tỷ đồng. DSP được mua ròng hơn 1 tỷ đồng, trong khi các mã IDJ, VGS, IVS cùng một số cổ phiếu khác đều có giá trị mua ròng dưới 100 triệu đồng.

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 7 tỷ đồng, dù xét về khối lượng, giao dịch vẫn ghi nhận mua ròng khoảng 100.000 cổ phiếu.

ACV tiếp tục là mã chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng hơn 7 tỷ đồng. MSR và QNS lần lượt bị bán ròng gần 3 tỷ đồng và hơn 2 tỷ đồng. F88 và TIN cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhưng giá trị khiêm tốn hơn, khoảng 300 triệu đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, OIL dẫn đầu danh sách được mua ròng với hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, có 5 mã khác được khối ngoại mua ròng với giá trị dưới 400 triệu đồng, trong đó có SGP và PCB.