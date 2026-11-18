Việc lựa chọn một từ quen thuộc thay vì những thuật ngữ công nghệ mới cho thấy AI đang làm thay đổi cách con người nhìn nhận chính mình.

Trong từ điển Cambridge, “human” được định nghĩa là có những phẩm chất, cảm xúc và cả khuyết điểm đặc trưng của con người, khác với động vật, thần linh hay máy móc.

Việc Cambridge chọn “Human” phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đến giá trị con người trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Unplash

Ông Colin McIntosh, chuyên gia từ điển học của Cambridge, cho biết sự phát triển nhanh chóng của AI đang khiến nhiều người lo ngại về những điều con người có thể đánh mất khi ngày càng phụ thuộc vào công nghệ để suy nghĩ, sáng tạo và đưa ra quyết định.

Ngày nay, AI có thể viết văn bản, tạo hình ảnh, lập trình và giải quyết nhiều công việc vốn do con người thực hiện. Điều này đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo, cũng như vai trò của con người trong tương lai.

Bình luận về lựa chọn của Cambridge, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, cho rằng AI đang buộc chúng ta suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của việc làm người. Theo ông, thành công của AI cần được đánh giá dựa trên mức độ công nghệ này cải thiện cuộc sống con người.

Đây không phải lần đầu trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến việc lựa chọn từ của năm. Năm 2023, Cambridge chọn “hallucinate” (ảo giác), thuật ngữ mô tả hiện tượng AI tạo ra thông tin sai nhưng trình bày như thể đó là sự thật.

Trong khi đó, những từ được cân nhắc cho năm 2026 còn có “agent”, chỉ các hệ thống AI có thể tự thực hiện nhiệm vụ, và “analogue”, chỉ những hoạt động hoặc trải nghiệm không phụ thuộc vào công nghệ số.