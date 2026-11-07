Giữa dòng Rào Trổ, những trái tim không ngoảnh mặt

Những ngày đầu tháng 11, trở về xã Kỳ Thượng, câu chuyện về ba người đàn ông lao xuống dòng Rào Trổ cứu người đuối nước vẫn được người dân nhắc lại với sự cảm phục. Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là những người gặp nạn may mắn được cứu sống, mà còn bởi sự nhanh trí, lòng dũng cảm và cách họ lựa chọn hành động trước tình huống nguy cấp.

Khoảnh khắc anh Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng không quản hiểm nguy, bơi xuống dòng Rào Trổ để cứu người gặp nạn (ảnh cắt từ clip).

Câu chuyện gần nhất xảy ra vào khoảng 5h50 ngày 4/11/2026. Trên đường đi làm qua cầu Rào Trổ, thuộc thôn Mỹ Tân, anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, trú tại địa phương) bất ngờ phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để lại trên cầu. Dừng lại quan sát, anh nhận thấy phía dưới sông có người đang gặp nạn nên lập tức hô hoán, kêu gọi mọi người hỗ trợ.

Không chần chừ, anh Hải lao xuống dòng nước. Cùng thời điểm đó, anh Trần Đình Trọng (SN 1992, trú thôn Tiến Thượng) cũng nhanh chóng xuống sông, phối hợp tìm kiếm và cứu người. Thế nhưng, khi cả hai bơi ra đến khu vực giữa dòng, nạn nhân đã chìm dưới nước. Dòng sông sâu khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn. Anh Hải nhiều lần lặn xuống nhưng chưa xác định được vị trí. Sau đó, anh Trọng tìm thấy nạn nhân, cùng anh Hải đưa người bị nạn vào bờ an toàn.

Anh Trần Đình Trọng bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, ghi nhận của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Thượng đối với hành động dũng cảm cứu người.

Nhớ lại những phút giây căng thẳng ấy, anh Nguyễn Xuân Hải kể: “Khi tiếp cận, nạn nhân đã chìm dưới sông. Tôi có lặn xuống để tìm nhưng không được. May mắn là anh Trọng đã tìm thấy nạn nhân. Quá trình diễn ra khoảng 5 phút. Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân vẫn còn khá tỉnh táo”.

Với anh Hải và anh Trọng, đó có lẽ là những phút giây không dễ quên. Giữa dòng nước sâu, khi người gặp nạn đã chìm xuống, việc tìm kiếm từng giây đều trở nên quý giá. Sự phối hợp kịp thời của hai người đã giúp nạn nhân được đưa lên bờ an toàn.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên người dân Kỳ Thượng có hành động dũng cảm cứu người tại khu vực cầu Rào Trổ. Trước đó, sáng 25/10/2026, cũng tại địa điểm này, anh Nguyễn Hữu Phước, trú thôn Tiến Thượng, phát hiện một nam thanh niên khoảng 22–23 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc, nhảy cầu xuống dòng sông sâu hơn 3m.

Trong khi những người có mặt xung quanh không biết bơi, anh Phước lập tức lao xuống nước. Bơi khoảng 30m để tiếp cận, anh lặn xuống tìm kiếm, kéo nạn nhân lên và đưa vào bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu, chuyển đến bệnh viện, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch.

Anh Nguyễn Hữu Phước chia sẻ về khoảnh khắc dũng cảm lao xuống dòng Rào Trổ, cứu người gặp nạn.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Nguyễn Hữu Phước cho rằng giúp đỡ người gặp nạn là trách nhiệm và tình cảm xuất phát từ lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người. Trong tình huống cấp bách ấy, anh chỉ nghĩ đến việc làm sao cứu được người, không màng đến hiểm nguy đối với bản thân.

Hai sự việc xảy ra trong chưa đầy hai tuần, cùng tại một khu vực cầu Rào Trổ, đã cho thấy tinh thần nghĩa hiệp của những người dân nơi đây. Họ không phải những người làm công tác cứu hộ chuyên nghiệp, nhưng trước tình huống sinh tử, đã không chọn cách đứng nhìn mà sẵn sàng hành động bằng tất cả khả năng của mình.

Ghi nhận những nghĩa cử ấy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng đã quyết định tặng Giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải, anh Trần Đình Trọng và anh Nguyễn Hữu Phước nhằm biểu dương, động viên những cá nhân có thành tích xuất sắc trong cứu người bị đuối nước.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao giấy khen và hoa, ghi nhận hành động dũng cảm cứu người đuối nước của anh Nguyễn Hữu Phước.

Tại các buổi gặp mặt, ông Hoàng Trọng Lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm và trách nhiệm vì cộng đồng của ba cá nhân. Theo ông Lý, việc không quản hiểm nguy, sẵn sàng cứu giúp người gặp nạn trong lúc nguy cấp là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, tình đồng bào và truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc.

Ông Hoàng Trọng Lý cũng đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng trong mỗi người dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng đoàn kết, nhân ái.

Tuy nhiên, đằng sau những câu chuyện đẹp ấy cũng là lời nhắc nhở về nguy cơ tai nạn đuối nước tại các khu vực sông, suối, cầu, hồ. Thực tế cho thấy, không phải ai cũng có kỹ năng bơi lội và cứu hộ để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao ý thức phòng tránh đuối nước, mỗi người cần chủ động trang bị kỹ năng xử lý tình huống, biết cách hỗ trợ người gặp nạn an toàn, tránh để lòng tốt vô tình đặt thêm người cứu vào tình thế nguy hiểm.

Anh Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng được lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao giấy khen vì không quản hiểm nguy, kịp thời cứu người gặp nạn.

Với anh Hải, anh Trọng và anh Phước, những tấm Giấy khen là sự ghi nhận đáng trân trọng. Nhưng có lẽ, điều ý nghĩa hơn cả vẫn là những người được cứu đã có cơ hội trở về bên gia đình, tiếp tục cuộc sống sau giây phút hiểm nghèo.

Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, lòng tốt đôi khi không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà hiện diện trong cách một người sẵn lòng đưa tay giúp đỡ người khác khi họ cần nhất. Ba người đàn ông ở Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) có thể không nghĩ mình đã làm điều gì phi thường. Nhưng từ những lựa chọn không ngoảnh mặt trước hoạn nạn, họ đã để lại một câu chuyện đẹp bên dòng Rào Trổ, nơi tình người được thể hiện bằng những hành động giản dị mà đáng trân trọng.