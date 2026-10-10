Giữa đồn đoán về nguy cơ rạn nứt hợp tác an ninh, Mỹ mong muốn Hàn Quốc duy trì tiêu chuẩn hợp tác tình báo song phương

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc Lee Jong-seok rời Quốc hội sau khi tham dự phiên họp toàn thể của Ủy ban Tình báo Quốc hội, ngày 30/9. (Nguồn: Yonhap)

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận rộ lên đồn đoán về những bất đồng nội bộ, sau khi Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) thừa nhận không được mời tham dự cuộc họp ba bên với Mỹ và Nhật Bản hồi tháng 6/2026 nhằm thảo luận về các mối đe dọa an ninh mạng từ Triều Tiên.

Truyền thông khu vực cho rằng, NIS bị loại theo đề nghị của phía Mỹ. Trong đó, căng thẳng được cho là bắt nguồn từ việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young hồi tháng 3 đã công khai chi tiết về cơ sở làm giàu urani của Triều Tiên tại Kusong, buộc Washington phải hạn chế quyền tiếp cận của Seoul đối với một số nguồn tin tình báo nhạy cảm nhằm bảo vệ nguyên tắc bảo mật.

Những tín hiệu rạn nứt dường như còn lan sang các khía cạnh ngoại giao khác, điển hình là việc nghị sĩ Jung Chung Rae, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc, bị chậm cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ theo lịch trình tham gia đoàn thanh tra các cơ quan đại diện ngoại giao.

Về phần mình, ông Jung Chung Rae đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh những phát ngôn có thể gây phương hại tới liên minh chiến lược Hàn-Mỹ.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 2/10, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin Chul đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Hàn Quốc-Mỹ trong chuyến thăm đầu tiên tới căn cứ quân sự của Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) kể từ khi nhậm chức.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông tin, trong cuộc gặp với Tư lệnh USFK, Tướng Xavier Brunson, tại Trại Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi, Bộ trưởng Kang Shin Chul đã tái khẳng định cam kết duy trì thế trận phòng thủ chung vững chắc và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Vị quan chức kêu gọi duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong bối cảnh tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục diễn biến phức tạp.

(theo Yonhap)