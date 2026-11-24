Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt động thái mới của diễn viên Uyển Ân và rapper Negav. Cụ thể, vào ngày 23/11, cả hai nghệ sĩ đồng loạt đăng tải bộ ảnh trong chuyến du lịch tại Đà Lạt lên trang cá nhân.

Dù không xuất hiện chung trong cùng một khung hình, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra nhiều chi tiết tương đồng giữa hai bài đăng. Cả Uyển Ân và Negav đều check-in tại cùng một khu lưu trú có không gian hồ bơi ngoài trời với góc chụp tương tự nhau.

Uyển Ân và Negav đồng loạt đăng tải ảnh chụp tại cùng một khu lưu trú có hồ bơi ngoài trời ở Đà Lạt hôm 23/11. Nguồn: IGNV

Trước đó ít ngày, một số hình ảnh do người đi đường ghi lại cho thấy Uyển Ân và Negav sánh đôi dạo phố tại Đà Lạt với trang phục trùng khớp hoàn toàn với bộ ảnh tự đăng tải. Động thái thoải mái chia sẻ khoảnh khắc cùng thời điểm của cặp đôi khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai đang ngầm xác nhận chuyện tình cảm.

Diễn viên Uyển Ân (sinh năm 1999) được khán giả biết đến rộng rãi qua các dự án điện ảnh ăn khách như Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ...Ảnh: FBCN↵

Uyển Ân (sinh năm 1999) và Negav (tên thật Đặng Thành An, sinh năm 2001) bắt đầu trở nên thân thiết sau khi hợp tác chung trong dự án điện ảnh Bộ tứ báo thủ do đạo diễn Trấn Thành thực hiện – bộ phim mà cả hai đảm nhận vai một cặp vợ chồng. Kể từ sau dự án này, cả hai thường xuyên đồng hành trong các buổi gặp gỡ bạn bè.

Tính đến hiện tại, cả phía Uyển Ân lẫn Negav vẫn giữ im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi xác nhận hay phủ nhận chính thức nào trước những đồn đoán của công chúng.