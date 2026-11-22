Đêm ở những dãy trọ công nhân

Gần 22 giờ, những con đường quanh khu công nghiệp ở phường Nếnh vẫn chưa ngớt người xe. Công nhân tan ca, người vội về phòng trọ, người tạt vào quán ăn đêm. Đó cũng là lúc tổ tuần tra cơ động Công an phường bắt đầu ca làm việc. Sáu cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ, kiểm tra phương tiện rồi đi xuống các tuyến đường, khu dân cư, nhà trọ. Chúng tôi cùng tổ tuần tra do Đại úy Hoàng Công Bắc, cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Nếnh phụ trách, tuần tra tại các tổ dân phố Trung Đồng, Quang Biểu, khu dịch vụ My Điền 2. Ghé mấy quán ăn còn đông khách, các anh nhắc chủ quán chấp hành quy định, dặn những nhóm thanh niên đã uống rượu, bia không tự lái xe về.

Cán bộ Công an phường Nếnh kiểm tra hành chính trong quá trình tuần tra ban đêm.

Đến các khu nhà trọ, ngoài đối chiếu thông tin cư trú, cán bộ công an còn hướng dẫn người thuê trọ cập nhật dữ liệu, nhắc chủ nhà kiểm tra hệ thống điện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cảnh giác giữ gìn tài sản. Những cuộc trò chuyện cởi mở giúp công an hiểu địa bàn, còn người dân biết tìm ai khi cần giúp đỡ. Chị Trạc Thị Nhân, sinh năm 1988, quê ở xã Yên Lạc, tỉnh Thái Nguyên, thuê trọ ở tổ dân phố Ninh Khánh, làm việc trong Khu công nghiệp Đình Trám chia sẻ: “Công việc theo ca, có hôm tôi kết thúc giờ làm khá muộn. Trên đường về phòng trọ, thấy ánh đèn tuần tra, thấy bóng dáng các anh công an, tôi yên tâm hơn hẳn”.

Ở phường Nếnh có đông công nhân từ nơi khác đến, người đến rồi đi liên tục. Nhà trọ, hàng quán mọc lên nhanh. Nắm chắc biến động cư trú, sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường là công việc hằng ngày của các cán bộ, chiến sĩ công an. Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Công an phường Nếnh cho biết, đơn vị duy trì hai tổ tuần tra mỗi ngày, từ 21 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, kết hợp công khai với hóa trang; cuối tuần có thể phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ để tăng cường kiểm soát. Cùng với đó, các tổ công tác phụ trách khu vực kiểm tra cư trú, vận động chủ nhà trọ và công nhân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Toàn thành phố hiện có gần 14 nghìn nhà trọ với khoảng 614 nghìn công nhân thuê, trong đó chủ yếu là lao động ngoài thành phố. Để người đến thuê trọ yên tâm sinh sống, làm việc, người dân địa phương chung tay giữ bình yên địa bàn. Ở tổ dân phố Quế Tân, phường Quế Võ, ông Nguyễn Bá Tuệ, Chủ nhiệm mô hình “Nhà trọ bảo đảm an ninh, trật tự” cùng 12 thành viên là các chủ nhà trọ thường xuyên phối hợp với công an cơ sở kiểm tra. Các nhà trọ niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Công an phường, công an khu vực, lắp camera, dùng phần mềm quản lý lưu trú.

Ông Tuệ kể, trước đây quản lý người thuê, khai báo lưu trú đều làm thủ công, rất khó theo dõi vì người thuê thay đổi liên tục. Từ khi tham gia mô hình, được công an phường hướng dẫn dùng phần mềm quản lý cư trú trên điện thoại, công việc thuận tiện hơn. Biết ai ra, ai vào, sớm nhận ra điều bất thường nên chủ trọ chủ động phòng trộm cắp, hạn chế các vụ việc va chạm.

Bảo đảm sản xuất ổn định

Đối với mỗi nhà máy, nơi có hàng nghìn, hàng chục nghìn lao động cùng làm việc, mọi vấn đề về an ninh, trật tự phát sinh đều có thể ảnh hưởng đến sản xuất. Vướng mắc về tiền lương, chế độ thai sản, làm thêm giờ, bữa ăn ca hay điều kiện làm việc nếu không được lắng nghe, giải quyết kịp thời có thể tác động đến tâm lý của công nhân, dẫn tới gián đoạn sản xuất.

Thượng tá Chu Bá Huy, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Bắc Ninh vẫn nhớ một buổi chiều đầu năm 2024, đơn vị nhận tin công nhân một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Quang Châu đề nghị được thanh toán lương trước Tết Nguyên đán. Cán bộ của Phòng lập tức có mặt, cùng chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp gặp gỡ, đối thoại với người lao động. Kiến nghị được lắng nghe, các bên trao đổi, giải thích để tìm tiếng nói chung. Sau buổi làm việc, hai bên thống nhất, công nhân trở lại làm việc, sản xuất ổn định.

Đến tháng 11/2026, thành phố Bắc Ninh có 23/41 khu công nghiệp đi vào hoạt động với 2.321 dự án đầu tư còn hiệu lực, đang thu hút khoảng 657,5 nghìn lao động làm việc. Nhằm giữ vững môi trường đầu tư an toàn, toàn thành phố duy trì hiệu quả 242 mô hình tự quản về an ninh, trật tự, xây dựng gần 500 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố luôn chú trọng nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, tuyên truyền pháp luật, xây dựng cơ chế phối hợp với doanh nghiệp. Tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, mô hình "Khu công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự" được triển khai từ tháng 8/2023 với 20 doanh nghiệp tham gia. Chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp và công an cùng trao đổi thông tin, cử cán bộ phối hợp tuần tra, kiểm soát. Qua đó, doanh nghiệp vừa bảo vệ nhà xưởng, tài sản, vừa tham gia phòng ngừa mâu thuẫn lao động, ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật.

Ngày 28/8, tại Khu công nghiệp Quế Võ 3, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển khu công nghiệp EIP tổ chức tuyên truyền pháp luật, các giải pháp ngăn ngừa đình công trái pháp luật, phòng ngừa tội phạm và vi phạm trật tự xã hội cho đại diện hơn 50 doanh nghiệp. Ông Mao Jianquan, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Suga International Việt Nam cho biết, thông tin từ lực lượng công an giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những điều cần lưu ý trong quan hệ lao động, bảo vệ tài sản và phối hợp xử lý vướng mắc khi có vụ việc phát sinh.

Năm năm qua, Công an thành phố phối hợp với các đơn vị giải quyết 19 vụ đình công, ngừng việc tập thể và 25 vụ tranh chấp lao động, không để kéo dài, phức tạp. Từ thực tế ấy, các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại khu công nghiệp, doanh nghiệp thường xuyên được xây dựng, rà soát, diễn tập, nhất là tình huống tập trung đông người, gây rối trong công nhân.

Kiến tạo môi trường an toàn

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố, một trong những thành công của Bắc Ninh là thu hút được một số dự án lớn, có thương hiệu quốc tế, hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ, kéo theo các nhà đầu tư vệ tinh. Từ hạt nhân khu công nghiệp, nhiều khu đô thị mới, công trình hạ tầng xã hội hình thành. Định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, chế biến, chế tạo đang mở ra những cơ hội mới.

Diễn tập phương án bảo đảm an ninh công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu.

Một hệ sinh thái đầu tư, phát triển đã hình thành, các khu công nghiệp ngày càng mở rộng, lực lượng lao động đông hơn, hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu diễn ra liên tục đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Môi trường đầu tư an toàn không chỉ đến từ hạ tầng hiện đại hay chính sách thông thoáng mà còn từ sự ổn định trong từng nhà máy, khu trọ, khu dân cư, sự chủ động nhận diện nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó và tổ chức lực lượng phối hợp từ cơ sở, không để bị động trước tình huống phức tạp.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố cho biết: Lực lượng Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “kiến tạo an ninh, phục vụ phát triển”. Theo đó, lực lượng công an chủ động nhận diện, phòng ngừa, xử lý kịp thời những nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời giữ vững kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Hiện Công an thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các khu công nghiệp, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nắm chắc tình hình, xây dựng phương án, tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực tự bảo vệ. Doanh nghiệp được hướng dẫn củng cố lực lượng bảo vệ, kiểm soát người và phương tiện ra vào, lắp camera ở nhà xưởng, kho hàng, bãi xe, cổng ra vào. Chủ đầu tư hạ tầng quan tâm lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera, loa phát thanh trên các tuyến đường nội khu… Một mạng lưới phòng ngừa nhiều tầng, nhiều lớp đang dần hình thành, thu hẹp những khoảng trống trong quản lý.

Đêm muộn, khi những dãy trọ đã ngủ yên, các nhà máy vẫn sáng đèn. Trên những tuyến đường quanh khu công nghiệp, các tổ tuần tra tiếp tục ca làm việc. Sự tận tụy, bền bỉ ấy góp phần để Bắc Ninh thu hút hiệu quả các dòng vốn đầu tư, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp của miền Bắc, cực tăng trưởng kinh tế năng động của cả nước.