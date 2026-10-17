Giữa đêm khuya, cán bộ Công an bơi xuống ra sông cứu người nhảy cầu

Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/10/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Hoàng Trung (phường Hương Trà, TP Huế), Tổ tuần tra 785 Công an TP Huế nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú bắc qua sông Bồ.

Nghi có dấu hiệu bất thường, Tổ tuần tra 785 lập tức di chuyển đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện một người vừa nhảy cầu xuống sông và đang chới với giữa dòng nước.

Trước tình huống khẩn cấp, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Huế dũng cảm lao xuống dòng nước, bơi tiếp cận nạn nhân. Các thành viên khác trong tổ công ác cũng khẩn trương triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp tổ chức cứu hộ.

Với sự nhanh nhạy, nhịp nhàng và dũng cảm của các CBCS Công an, rất nhanh sau nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Người thân của anh P. cũng nhanh chóng đến hiện trường để động viên, hỗ trợ P.

Anh P. sau khi nhảy cầu xuống sông, được các CBCS Công an TP Huế cứu. Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân là người ướt sũng, đứng cạnh mô tô chuyên dụng, bên phải nạn nhân.

Sau khi được sơ cứu, anh P. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.

Bước đầu, Công an xác định nạn nhân là anh H.P. (SN 2005, trú phường Hương Trà). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. đã có hành động tiêu cực, nhảy cầu xuống sông.