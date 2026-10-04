Giữa đám cưới, cô dâu 38 tuổi liên tục có 'biểu hiện lạ' gây tranh cãi

Hành động của một cô dâu 38 tuổi trong ngày cưới đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thay vì giữ vẻ e dè, nhẹ nhàng thường thấy, cô thoải mái nâng ly, tham gia các trò chơi uống rượu, thậm chí vén váy, gác chân lên ghế để hòa vào không khí náo nhiệt của tiệc cưới.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cô dâu đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc, diện trang phục cưới truyền thống. Khi tiệc gần kết thúc, cô cùng chú rể đến chúc rượu người thân và bạn bè. Không khí nhanh chóng trở nên sôi động khi cô liên tục mời mọi người nâng ly và tham gia các trò chơi tại bàn tiệc.

Đáng chú ý, cô dâu tỏ ra vô cùng thoải mái. Trên tay cô vừa có ly rượu, vừa cầm thuốc lá. Sau khi uống khá nhiều, gương mặt đỏ lên nhưng cô vẫn giữ tinh thần phấn chấn, liên tục giao lưu với những người xung quanh.

Khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý nhất là khi cô vén váy, gác một chân lên ghế rồi tiếp tục tham gia trò chơi uống rượu. Cô liên tục giơ ly, chủ động mời khách và khuấy động không khí. Ngay cả chú rể dường như cũng khó theo kịp sự nhiệt tình của vợ.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cô dâu quá thoải mái, đặc biệt là hành động gác chân lên ghế trong lúc nâng ly. Theo họ, dù đám cưới là dịp để vui vẻ, cô dâu vẫn nên giữ chừng mực nhất định trước người thân và bạn bè.

Một số cư dân mạng thậm chí nói đùa rằng họ sẽ cảm thấy "áp lực" nếu phải ngồi cùng bàn với một cô dâu vừa uống khỏe vừa nhiệt tình như vậy.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nhìn nhận câu chuyện theo hướng khác. Họ cho rằng cô dâu đơn giản đang tận hưởng ngày vui theo đúng tính cách của mình. Việc chủ động giao lưu, uống rượu và tạo không khí vui vẻ có thể được xem là biểu hiện của sự cởi mở, thay vì thiếu ý tứ.

Nhiều ý kiến cho rằng điều quan trọng hơn cả là chú rể có hiểu và chấp nhận tính cách của vợ hay không. Một vài khoảnh khắc trong tiệc cưới không thể phản ánh đầy đủ con người hay cuộc sống hôn nhân của một người.

Đám cưới vốn là ngày vui, vì thế việc cô dâu, chú rể cùng khách mời uống rượu, chơi trò chơi và tạo không khí náo nhiệt là điều không quá xa lạ. Tuy nhiên, mỗi gia đình và mỗi nền văn hóa lại có những quan niệm khác nhau về sự trang trọng trong lễ cưới.

Đều khiến câu chuyện được quan tâm có lẽ không chỉ là màn uống rượu đầy năng lượng, mà còn nằm ở sự khác biệt trong quan niệm của mỗi người về hình ảnh một cô dâu trong ngày trọng đại.