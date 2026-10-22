Giữa cơn mưa, CSGT Hà Nội mở đường đưa bé 4 tháng tuổi đi cấp cứu

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 16h30 ngày 21/10, trong lúc làm nhiệm vụ tại nút giao Võ Chí Công – Xuân La, Trung tá Đào Kim Dương và Đại úy Tạ Quang Dũng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một gia đình có con nhỏ 4 tháng tuổi bị sốt cao, cần đưa đến bệnh viện.

Thời điểm đó, trời đang mưa, mật độ phương tiện đông khiến chiếc taxi chở cháu bé gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, gia đình đã nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ để kịp thời đến cơ sở y tế.

Trước tình huống cấp bách, tổ công tác nhanh chóng báo cáo chỉ huy, sau đó sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe taxi di chuyển qua các tuyến phố đông đúc, hướng đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hai cán bộ CSGT, cháu bé được đưa đến Khoa Cấp cứu của bệnh viện để các y, bác sĩ tiếp nhận và xử lý.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của lực lượng chức năng, gia đình cháu bé đã gửi lời cảm ơn đến Trung tá Đào Kim Dương và Đại úy Tạ Quang Dũng vì đã hỗ trợ trong thời điểm khẩn cấp.