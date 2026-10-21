Giữa 'cơn khát' tên lửa đánh chặn, Ukraine nhận tin không vui

Ukraine chỉ còn một vài tên lửa đánh chặn Patriot trong kho dự trữ, trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công. (Nguồn: Getty Images)

Báo The Washington Post ngày 20/10 dẫn lời các quan chức Mỹ và nước ngoài nắm rõ vấn đề cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chưa chính thức bác bỏ đề xuất chuyển giao Patriot cho Ukraine, nhưng vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để cho phép thực hiện.

Một quan chức Mỹ và ba người am hiểu tình hình cho biết, ít nhất một phần số tên lửa đánh chặn Patriot dự kiến chuyển cho Ukraine đến từ các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Kiev. Những nước này cần ông Hegseth phê duyệt trước khi bàn giao tên lửa.

Việc trì hoãn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky gia tăng trở lại khiến quan hệ giữa Washington và Kiev cũng xấu đi.

Tuần trước, một quan chức Ukraine nói với The Washington Post rằng, nước này chỉ còn “một vài” tên lửa đánh chặn Patriot trong kho dự trữ, làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo đảm đạn dược cho các hệ thống phòng không.

Bài báo lưu ý, ông Hegseth vẫn phê duyệt một số khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Điều này cho thấy việc trì hoãn chuyển giao tên lửa không đồng nghĩa với việc Washington đã ngừng hoàn toàn hỗ trợ Kiev. Động thái trên diễn ra khi ông Trump liên tục chỉ trích Tổng thống Zelensky trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, tại Ba Lan, Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski cho biết, nước này không thể cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine do thiếu nguồn lực.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ba Lan PAP, đăng ngày 20/10, ông Sikorski nói: “Có những nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn còn nguồn lực để đóng góp, nhưng Ba Lan không nằm trong số đó”.

Ông nhắc lại tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2, đồng thời cho rằng Nga đang sản xuất tên lửa với số lượng lớn hơn khả năng Ukraine và các đồng minh có thể trang bị phương tiện đánh chặn.

Ông nhấn mạnh: “Ba Lan hỗ trợ Ukraine trong khả năng tối đa, nhưng trong vấn đề này, chúng tôi chỉ có thể cùng kêu gọi các nước sở hữu tên lửa Patriot chia sẻ với Ukraine”.

Ngoại trưởng Ba Lan cũng cho biết, vấn đề phân bổ tài sản Nga bị phong tỏa cho Ukraine sẽ được đưa ra thảo luận trở lại “sớm hay muộn”. Tuy nhiên, dù viện trợ vẫn đang được chuyển đến Ukraine, ông không kỳ vọng các bên đạt được thỏa thuận trước mùa Đông.

Về nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine của Tổng thống Trump, ông Sikorski bày tỏ sự ủng hộ nhưng cho rằng cần áp dụng phương pháp khác, ám chỉ việc gây sức ép lên Nga chứ không phải Ukraine.