Giữa cặp iPhone 18 Pro và iPhone Duo: Nên chọn cái nào?

Dòng iPhone mới của Apple đặt ra cho người mua một câu hỏi mới đầy thách thức: Liệu màn hình gập có đáng để đánh đổi một số tính năng khác hay không?

Bên cạnh iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max (với giá khởi điểm lần lượt là 38,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng), giờ đây còn có sự xuất hiện của iPhone Duo – chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple – với giá khởi điểm 64,99 triệu đồng. Cả ba đều là những sản phẩm hoàn toàn mới, cùng sở hữu chip A20 Pro và đều thuộc phân khúc cao cấp nhất trong dòng sản phẩm của Apple.

iPhone Duo và bộ đôi iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, Duo không phải là một mẫu iPhone Pro và chính cách gọi tên của Apple đã khẳng định rõ điều này.

Dù vậy, cả ba mẫu iPhone vẫn chia sẻ nhiều điểm chung về phần cứng.

Các tính năng chung bao gồm:

- Chip A20 Pro với CPU 6 nhân, GPU 7 nhân tích hợp bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerators), Neural Engine kép 16 nhân và công nghệ dò tia (ray tracing) tăng tốc bằng phần cứng

- Modem Apple C2 (trừ phiên bản iPhone 18 Pro Max tại Mỹ), chip mạng không dây N1, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread và chip Ultra Wideband thế hệ thứ hai

- Màn hình OLED Super Retina XDR hỗ trợ ProMotion lên đến 120Hz, tính năng màn hình luôn bật (Always-On), Dynamic Island và độ sáng tối đa ngoài trời lên tới 3000 nit

- Mặt trước Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần, mặt lưng Ceramic Shield và khả năng kháng nước chuẩn IP68 ở độ sâu 6 mét

- Tính năng Camera Control, camera Fusion Ultra Wide 48MP (tiêu cự 13mm, khẩu độ f/2.2), Photographic Styles 3, Dual Capture, tính năng theo dõi lấy nét thông minh và chụp ảnh macro 48MP

- Apple Intelligence và Siri AI trên iOS 27

- Các tính năng khẩn cấp qua vệ tinh: Emergency SOS, Phát hiện va chạm (Crash Detection), Hỗ trợ bên đường (Roadside Assistance), Tin nhắn và Find My

- Cổng USB-C tốc độ USB 3, sạc không dây MagSafe và Qi2 công suất lên đến 25W, cùng hỗ trợ eSIM kép

- Các tùy chọn bộ nhớ trong: 256GB, 512GB, 1TB và 2TB.

Ai nên mua iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max?

Đối với đa số người mua, iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max là lựa chọn tốt hơn. Chúng sở hữu cùng loại chip A20 Pro như dòng Duo, hệ thống camera linh hoạt hơn và mức giá thấp hơn. Hãy chọn bản Pro nếu bạn thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn, nhẹ hơn, hoặc chi thêm 3 triệu đồng cho bản Pro Max nếu bạn muốn sở hữu 1 chiếc iPhone có màn hình lớn hơn và thời lượng pin dài hơn.

Bộ đôi iPhone 18 Pro.

Hệ thống camera là lý do rõ ràng nhất để chọn iPhone 18 Pro thay vì iPhone Duo. Bên cạnh camera chính tiên tiến hơn, các mẫu iPhone Pro còn cung cấp tính năng thay đổi khẩu độ giúp kiểm soát độ sâu trường ảnh tốt hơn và camera Telephoto chuyên dụng để chụp các chủ thể ở xa mà bạn không thể tiếp cận gần.

Những ưu điểm này vẫn rất quan trọng ngay cả khi bạn không sử dụng các định dạng chụp ảnh chuyên nghiệp. Nếu ưu tiên hàng đầu của bạn là chụp ảnh hoặc quay video, hãy chọn ‌iPhone 18 Pro‌. Những người dùng thường xuyên sử dụng các tính năng như ProRAW, ProRes hoặc chế độ điều chỉnh thủ công (manual controls) lại càng có thêm lý do để chọn dòng Pro.

iPhone Duo dành cho ai?

‌iPhone Duo‌ là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn mong muốn điện thoại có màn hình lớn hơn để đọc sách, xem tài liệu, ghi chú hoặc xem video. Màn hình gập 7,6 inch và khả năng hỗ trợ ‌Apple Pencil‌ là những điểm độc đáo chỉ có trên dòng iPhone này, giúp bạn không cần mang theo máy tính bảng riêng.

Những lợi ích này có thể bù đắp cho những hạn chế về camera và mức giá cao hơn. Ngược lại, nếu nhu cầu sử dụng chủ yếu là nhắn tin, mạng xã hội và chụp ảnh thì việc chi thêm tiền cho ‌iPhone Duo‌ có lẽ không thực sự cần thiết.

iPhone Duo.

Những hạn chế của máy không chỉ nằm ở hệ thống camera sau. Cả hai camera trước của máy cũng có chất lượng kém hơn. ‌iPhone Duo‌ sử dụng ‌Touch ID‌ thay vì ‌Face ID‌ và loại bỏ nút Action, vì vậy người dùng sẽ cần thời gian để làm quen với những thay đổi này. Máy cũng thiếu các tính năng cao cấp có trên dòng iPhone Pro như cảm biến LiDAR, đèn flash True Tone thích ứng, hệ thống bốn micro chất lượng phòng thu, khả năng quay chụp ảnh và video không gian (spatial photo and video).

Dù màn hình ngoài nhỏ hơn, máy lại rộng và dày hơn so với các mẫu iPhone Pro, đồng thời nặng hơn một chút so với bản iPhone Pro Max. Thời lượng pin cũng là một lý do để ưu tiên chọn iPhone 18 Pro Max: ‌iPhone Duo‌ chỉ có thời lượng pin (ở mức sử dụng thông thường) tương đương với iPhone 18 Pro bản nhỏ và việc sử dụng màn hình trong sẽ làm giảm đáng kể thời gian phát video.

Thêm vào đó, mức chênh lệch giá vẫn rất lớn ở mọi mức dung lượng lưu trữ. Một chiếc ‌iPhone 18 Pro‌ Max 1TB có giá từ 61,49 triệu đồng - rẻ hơn 3,5 triệu đồng so với ‌iPhone Duo‌ bản tiêu chuẩn (256GB). Nếu mua iPhone Duo 1TB (giá niêm yết 84,49 triệu đồng), iFan sẽ phải trả thêm 23 triệu đồng so với iPhone 18 Pro Max 1TB. Mức chênh lệch giá này chỉ thực sự xứng đáng nếu bạn tận dụng tốt màn hình gập và chấp nhận được những hạn chế của thiết bị.

Tạm kết

Hãy chọn ‌iPhone Duo‌ nếu bạn xác định rõ các tác vụ thường xuyên cần đến màn hình gập, hoặc nếu việc trải nghiệm chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple – một dòng sản phẩm hoàn toàn mới lạ – là điều xứng đáng với số tiền chênh lệch đó. Nếu chưa chắc chắn liệu màn hình lớn hơn có phù hợp với thói quen sử dụng của mình hay không, các mẫu iPhone 18 Pro vẫn là lựa chọn sáng giá hơn nhờ thiết kế dạng thanh truyền thống cùng hàng loạt thông số kỹ thuật vượt trội.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hiện đã cho phép đặt trước tại nhiều hệ thống bán lẻ trong nước.