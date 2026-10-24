Giữa các đại gia giàu mạnh, vì sao SLNA lên đỉnh bảng V.League?

Chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai tối 23/10 giúp SLNA có 11 điểm sau 5 vòng, tạm dẫn đầu V.League 2026/27. Đây là lần đầu đội bóng xứ Nghệ lên đỉnh bảng sau 4 năm 3 tháng. SLNA cùng Ninh Bình là hai đội còn bất bại tính đến hết ngày 23/10. Tuy nhiên, Ninh Bình mới đá 4 trận, ít hơn SLNA một trận.

Ngôi đầu này chỉ là tạm thời và có thể đổi chủ ngay cuối tuần này khi Ninh Bình tiếp Công an TP.HCM trong trận cầu cuối vòng 5. Tuy nhiên, từng ấy thể hiện vẫn là quá đủ để dành những lời ngợi khen cho SLNA, một đội bóng đã "chảy máu tài năng" suốt quá nhiều năm, liên tục phải đua trụ hạng nhưng vẫn đang chứng minh nội lực mạnh mẽ thông qua đào tạo trẻ.

Xứ Nghệ không thiếu tài năng, chỉ thiếu cách giữ chân

Bóng đá Nghệ An không thiếu tài năng, nhưng SLNA nhiều lần không giữ được những cầu thủ do chính mình đào tạo khi họ trở thành trụ cột. Năm 2019, thủ môn Trần Nguyên Mạnh sang Thể Công - Viettel. Năm 2022, Phan Văn Đức gia nhập CLB Công an Hà Nội. Năm 2023, Quế Ngọc Hải chuyển sang Becamex TP.HCM, còn Phạm Xuân Mạnh đầu quân cho CLB Hà Nội.

Tất cả đều ra đi khi đang ở đỉnh cao phong độ, khi đang là trụ cột của CLB (và cả tuyển quốc gia). Mỗi lần chia tay để lại một lỗ hổng khổng lồ ở vị trí then chốt và góp phần kéo lùi đội bóng xuống từng chút một. Làn sóng chia tay ấy buộc SLNA phải trông cậy vào nguồn cầu thủ tự đào tạo. Ở trận mở màn V.League 2023/24 gặp Thể Công - Viettel, đội hình xuất phát của họ có tuổi trung bình 23,3, với 7 cầu thủ dưới 23 tuổi.

Ấy vậy mà những viên ngọc thô ấy đã đứng vững trong lò lửa V.League.

Mùa 2023/24, SLNA có tuổi trung bình 22,7 (thấp nhất giải) nhưng kết thúc ở vị trí thứ 12. Một năm sau, độ tuổi trung bình của SLNA còn thấp hơn (21,7) nhưng thứ hạng vẫn là 12. Đến mùa 2025/26, tiến bộ bắt đầu xuất hiện. SLNA có tuổi trung bình 22,9 giành hạng 9 chung cuộc.

Cũng mùa trước, họ là CLB sử dụng nhiều cầu thủ trẻ nhất mùa giải V.League. Nhiều người hâm mộ đùa rằng thay chữ "mùa giải" bằng chữ "lịch sử" cũng chính xác.

SLNA liên tục trao cơ hội cho cầu thủ trẻ qua những mùa giải cạnh tranh trụ hạng tại V.League. Ảnh: SLNA.

Đương nhiên, SLNA không muốn mùa nào cũng đua trụ hạng. Họ cũng chẳng muốn mùa nào cũng ném thế hệ trẻ của mình vô "lò lửa". Họ cũng muốn giữ những Văn Đức, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, hay xa hơn là Lê Công Vinh, Dương Hồng Sơn trong quá khứ.

Trẻ hóa liên tục là một chiến lược, những là chiến lược để sinh tồn.

Tháng 4 vừa qua, sau khi nhà tài trợ cũ rút lui, SLNA đứng trước nguy cơ không đáp ứng tiêu chí cấp phép dự V.League 2026/27. UBND tỉnh Nghệ An phải cam kết kêu gọi tối thiểu 45 tỷ đồng tài trợ để đội hoàn thiện hồ sơ. Đến lễ xuất quân ngày 3/9, SLNA mới có nhà tài trợ mới là SAVABECO.

Trong bối cảnh ấy, việc một đội chỉ đặt mục tiêu trụ hạng lại tạm dẫn đầu sau 5 vòng, xếp trên cả Ninh Bình giàu tiềm lực và đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội, là khởi đầu đáng chú ý.

Quả ngọt từ đào tạo trẻ

Thành quả rõ nhất của việc trao cơ hội cho lớp trẻ là tiền vệ 21 tuổi Nguyễn Quang Vinh. Trong 3 mùa trước, Vinh đá 67 trận V.League nhưng chỉ ghi tổng cộng 4 bàn. Mùa này, anh đã có 3 bàn sau 5 vòng, nhiều nhất trong số các cầu thủ nội ở V.League 2026/27.

Trong cuộc trao đổi với Tri Thức - Znews, Quang Vinh từng chia sẻ: "Em luôn tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện đề ra, bên cạnh đó cũng nhờ một phần may mắn và sự hỗ trợ từ các đồng đội".

Nguyễn Quang Vinh là nội binh ghi nhiều bàn thắng nhất sau 5 trận đầu mùa V.League 2026/27. Ảnh: SLNA.

Cùng lứa với Vinh, thủ môn Cao Văn Bình cũng trải qua thời gian chờ đợi: Sau trận ra mắt trước CLB Hà Nội ngày 10/12/2023, anh dần có thêm cơ hội, bắt chính 23 trận mùa 2025/26 và xuất phát cả 5 vòng đầu mùa này. Trung vệ 21 tuổi Lê Nguyên Hoàng có 7 lần ra sân mùa 2023/24 và 8 lần mùa kế tiếp. Anh cùng Văn Bình giúp hàng phòng ngự SLNA ổn định, mới thủng lưới 4 bàn sau 5 trận (0,8 bàn mỗi trận).

Cả Văn Bình và Nguyên Hoàng đều sớm có dấu ấn ở các đội tuyển trẻ Việt Nam. Hai cầu thủ nằm trong 5 người của SLNA có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U20 châu Á 2023, cùng Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải. Cũng năm đó, Xuân Tiến đồng Vua phá lưới U23 Đông Nam Á với 3 bàn, góp công vào chức vô địch của U23 Việt Nam.

Bên cạnh những cầu thủ sinh năm 2005 và 2006 đã lên đội một, SLNA tiếp tục đào tạo các lứa kế cận. Đội U19 vô địch quốc gia mùa 2025/26 và có 6 cầu thủ được triệu tập lên U19 Việt Nam trong tháng 3/2026. Đến tháng 7/2026, đội U13 giành chức vô địch toàn quốc lần thứ 11.

Thành tích ở các giải trẻ giúp SLNA duy trì nguồn cầu thủ kế cận cho đội một. Ảnh: VFF.

Dù vậy, lớp trẻ không phải là tất cả. Hồ Khắc Ngọc, người từng sang Thể Công - Viettel năm 2019 rồi trở về SLNA năm 2025, cùng ngoại binh như Onoja Joseph và Jairo là những mắt xích quan trọng khác. Sau trận thắng HAGL, huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn nhận xét: "Đây là những cầu thủ giúp SLNA chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công".

SLNA sẽ tiếp đương kim vô địch Công an Hà Nội ngày 31/10, trước khi lần lượt gặp Hải Phòng, Thể Công - Viettel và Ninh Bình. Nhưng dù kết quả những trận ấy có thế nào, bình minh mới trên sân Vinh đã thực sự bắt đầu.