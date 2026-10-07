Giữa biển khơi, tình quân - dân thêm gắn bó

Ngư dân và cán bộ Hải đoàn Biên phòng 28 bên lá cờ Tổ quốc, thể hiện tình cảm gắn bó quân - dân nơi biển khơi.

Kịp thời ứng cứu giữa biển đêm

Đối với những ngư dân thường xuyên vươn khơi, biển cả là nơi mưu sinh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thời tiết thay đổi bất thường, sóng lớn, máy móc hư hỏng… có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28 tham gia hỗ trợ nhiều trường hợp tàu cá gặp sự cố trên biển. Đêm 24/8/2026, nhận tin báo một sà lan bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực biển Kiên Hải, Biên đội C26, Hải đoàn Biên phòng 28 nhanh chóng huy động 14 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp Trạm Kiểm soát Biên phòng Đặc khu Kiên Hải sử dụng phương tiện BP28.05.05 đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn.

Khoảng 22 giờ 45 phút, lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực sà lan gặp nạn, kịp thời đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ, giúp các thuyền viên ổn định tinh thần, vượt qua khó khăn trước mắt.

Trong những tình huống ấy, sự xuất hiện của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 28 giữa biển khơi trở thành điểm tựa để ngư dân bình tĩnh xử lý. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ còn chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định trong khai thác hải sản, bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển.

Với phương châm gần dân, sát dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn xem việc hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn là trách nhiệm và tình cảm của người lính đối với ngư dân.

Nghĩa tình nối dài trên biển

Thượng tá Hoàng Văn Nghiêm, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc, đồng hành cùng ngư dân và nhận thấy ngư dân phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất trắc, nhất là khi thời tiết diễn biến phức tạp hoặc phương tiện gặp sự cố. Tàu cá có thể hỏng máy, sự cố điện, thiết bị hàng hải, hết nhiên liệu hoặc ngư dân gặp tai nạn, đau ốm. Vì vậy, mỗi khi tiếp nhận thông tin từ ngư dân gặp nạn, đơn vị luôn nhanh chóng triển khai hỗ trợ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28 hỗ trợ ngư dân bị chìm tàu.

Thời tiết xấu luôn là thử thách lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 28 khi làm nhiệm vụ trên biển. Biển động, sóng lớn, gió mạnh, tầm nhìn hạn chế khiến việc các anh tiếp cận phương tiện gặp nạn gặp nhiều khó khăn. Trong những tình huống tàu mất khả năng điều động, trôi dạt hoặc có nguy cơ chìm, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 28 phải tính toán kỹ phương án tiếp cận, phối hợp chặt chẽ và xử lý nhanh chóng, chính xác.

Trung úy Trần Văn Tân, Phó Thuyền trưởng Tàu BP28.01.62, Hải đội 1 chia sẻ: “Tôi nhớ nhất những lần cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu cá hỏng máy giữa biển. Trong điều kiện sóng gió, tàu chòng chành, bà con đã mệt mỏi, căng thẳng sau nhiều giờ gặp sự cố. Khi tàu biên phòng đến, được thăm hỏi, động viên và hỗ trợ, bà con dần bình tĩnh, phối hợp khắc phục khó khăn. Khi phương tiện hoạt động trở lại, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt”. Với anh, những cái bắt tay, lời cảm ơn giản dị của ngư dân là động lực để người lính tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng.

Không chỉ hỗ trợ khi tàu cá gặp sự cố, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 28 còn quan tâm, chia sẻ với ngư dân khi phương tiện bị chìm, gây thiệt hại tài sản. Sau khi đưa tàu gặp nạn vào bờ an toàn, đơn vị tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền mặt hỗ trợ, giúp ngư dân có thêm điều kiện khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống.

Giữa biển khơi mênh mông, những việc làm thiết thực, những lần kịp thời sẻ chia của người lính Biên phòng không chỉ giúp ngư dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn mà còn vun đắp niềm tin, tình cảm quân dân. Nghĩa tình ấy trở thành điểm tựa để ngư dân thêm yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần giữ gìn bình yên trên biển và thắt chặt hơn tình quân - dân nơi đầu sóng.