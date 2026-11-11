Giữa bê bối tình ái, CEO Nvidia bị đào lại clip ôm sát nữ MC Hàn Quốc, nói một câu nghe đỏ mặt

Giữa lúc vướng ồn ào đời tư, CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ bị cư dân mạng đào lại đoạn video tham dự một sự kiện tại Hàn Quốc. Trong clip, ông có hành động ôm sát, áp má với nữ MC Shin A-young, đồng thời buông lời nói đầy ẩn ý khiến đoạn video cũ một lần nữa gây tranh cãi.

Theo ETtoday, Jensen Huang mới đây đã gửi thư nội bộ tới nhân viên Nvidia, thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân và công khai xin lỗi. Thông tin này gây chấn động trong giới công nghệ và giải trí toàn cầu.

Giữa lúc sự việc thu hút sự chú ý, một số cư dân mạng tìm lại video Jensen Huang tham dự sự kiện tại Hàn Quốc trước đó. Đây là chương trình kỷ niệm 25 năm GeForce Gamer Festival do Nvidia tổ chức tại Seoul.

Trong sự kiện, Jensen Huang dường như đã uống chút rượu. Trước đông đảo người tham dự, ông bất ngờ nói: "That's my problem usually, my gun is too powerful". Câu nói này có thể được hiểu là: "Đó thường là rắc rối của tôi, tôi có phần quá sung sức".

Jensen Huang có hành động thân mật với nữ MC Shin A-young. (Ảnh: Cắt từ video trên X)

Đáng chú ý, khi Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong tiến đến chào hỏi, Jensen Huang chỉ đáp lại bằng một tay theo cách khá lịch sự. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nữ MC Shin A-young, ông lại dang rộng hai tay, chủ động tiến đến ôm nhiệt tình và áp má với cô.

Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trở lại trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng hành động của vị CEO có phần thân mật quá mức, trong khi những ý kiến khác kêu gọi không nên suy diễn quá đà và cần nhìn nhận sự việc một cách khách quan, bởi đây có thể chỉ là phép xã giao trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Sau khi sự kiện kết thúc, nữ MC Shin A-young còn đăng tải ảnh selfie chụp cùng Jensen Huang lên Instagram. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bạn trong giới giải trí Hàn Quốc.

Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Địch Chí Vi nhận định rằng việc Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ và bày tỏ mong muốn lấy lại niềm tin khiến nhiều người bất ngờ. Ông cho rằng vợ chồng Jensen Huang đã gắn bó từ thời còn là sinh viên, người vợ đồng hành cùng chồng qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp cho đến khi Nvidia trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Vì vậy, sự việc lần này khiến nhiều người khó có thể hình dung.