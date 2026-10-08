Giữa bê bối gian lận hàng trăm triệu bảng, Pep Guardiola trở lại Etihad sát cánh cùng Man City

Guardiola trở lại Etihad giữa tâm điểm khủng hoảng

Theo Daily Mail, HLV Pep Guardiola sẽ có mặt tại sân Etihad trong trận Man City tiếp đón PSG tại Champions League (2h ngày 15/10). Động thái này được xem là lời khẳng định mạnh mẽ về sự ủng hộ của ông dành cho đội bóng cũ.

Sự trở lại của vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha diễn ra đúng thời điểm Man City rơi vào vùng xoáy khủng hoảng trầm trọng khi các cơ quan độc lập đưa ra phán quyết về chuỗi sai phạm tài chính quy mô lớn. Sự có mặt của ông trên khán đài Etihad được coi là liều thuốc tinh thần vô cùng cần thiết giúp người hâm mộ và đội bóng vượt qua giai đoạn giông bão để hướng sự tập trung trở lại với trái bóng tròn.

Pep Guardiola đứng về phía Man City giữa lùm xùm trị giá hàng trăm triệu bảng Anh.

Trong thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội tuần trước, Guardiola khẳng định ông vẫn hoàn toàn đứng về phía Man City: "Tôi muốn mọi người hâm mộ Man City trên toàn thế giới biết rằng tôi vẫn ở đây, hơn bao giờ hết.

Tôi luôn kiên định bảo vệ đội bóng, chủ sở hữu, Chủ tịch, Ferran Soriano, các cầu thủ, BHL, HLV Enzo Maresca cùng toàn bộ cộng đồng CĐV tuyệt vời này. Tôi muốn khẳng định một điều rõ ràng: chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau vượt qua thử thách này. Tôi yêu tất cả các bạn".

Trở lại thời điểm tháng 5, trong buổi họp báo chia tay Man City, HLV Pep Guardiola từng úp mở về ngày trở lại đội bóng sau khi phán quyết chính thức được ban hành: "Tôi có thể trở lại, nhưng chỉ khi các bạn tìm được tôi". Sau khi khép lại hành trình 10 năm lịch sử trên băng ghế huấn luyện, ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng City Football Group trên cương vị đại sứ toàn cầu.

Man City lách luật, thổi phồng doanh thu thương mại?

Theo nguồn tin từ ESPN, các ông chủ đứng sau Man City đã thổi phồng doanh thu thương mại của đội bóng lên tới 830 triệu bảng (tương đương 1,08 tỷ USD) trong giai đoạn từ 2009 đến 2018. Đây là kết luận từ Ủy ban Độc lập thuộc Ban tổ chức Ngoại hạng Anh sau quá trình điều tra 115 hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính. Đội bóng thuộc sở hữu của Hoàng gia Abu Dhabi bị kết luận vi phạm phần lớn các cáo buộc. Giám đốc điều hành Premier League, ông Richard Masters, khẳng định Man City đã tổ chức một "hệ thống vi phạm quy định có quy mô xuyên suốt gần một thập kỷ".

Trong bản kết luận bằng văn bản giải thích phán quyết, Ủy ban xác định Man City đã sử dụng một “Cơ chế tài trợ trá hình” (Disguised Funding Scheme), qua đó cho phép chủ sở hữu trực tiếp cấp tiền cho đội bóng và làm tăng đáng kể doanh thu thương mại được ghi nhận trên thực tế.

Man City bị xác định đã sử dụng một “Cơ chế tài trợ trá hình”.

Cụ thể ở mùa giải 2017-18 - năm thứ hai Pep Guardiola nắm quyền tại Etihad - số liệu thương mại của CLB đạt mốc 145,73 triệu bảng (192,4 triệu USD). Dù vậy, khoản tiền thực tế chảy về từ các đơn vị tài trợ chỉ vỏn vẹn 11 triệu bảng (14,5 triệu USD), còn lại 134,73 triệu bảng (178 triệu USD) hoàn toàn do giới chủ tự bơm vào. Động thái này đi ngược lại hoàn toàn với toàn bộ quy chế của Premier League.

Trong giai đoạn 2009-2018, Man City khai báo tổng cộng 949,94 triệu bảng (1,25 tỷ USD) doanh thu thương mại từ các nhà tài trợ Abu Dhabi, nhưng chỉ 119,25 triệu bảng (157 triệu USD) trong số đó thực sự được các nhà tài trợ thanh toán. Tổng cộng 830,39 triệu bảng (1,08 tỷ USD) dưới dạng cái gọi là “Tagged Sums” đã được Abu Dhabi United Group (ADUG), pháp nhân được Abu Dhabi sử dụng để sở hữu CLB, chuyển cho Man City.

Chính trong quãng thời gian 9 năm đó, đội chủ sân Etihad đã mang về 3 danh hiệu Premier League, đồng thời thực hiện hàng loạt thương vụ bom tấn như Carlos Tevez, Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, David Silva và chính thức bổ nhiệm Pep Guardiola vào ghế nóng năm 2016. Bên cạnh đó, bộ hồ sơ điều tra còn chỉ ra khoản tiền 9,9 triệu bảng (13 triệu USD) thiếu hụt trong sổ sách đã được "hợp thức hóa" cấp tốc để lách luật ở mùa giải 2012-13.

"Đối tác" Abu Dhabi của Man City có nhiều vấn đề.

Bản kết luận bằng văn bản nêu rõ về chiêu trò của Man City: “Chỉ trong vài ngày, mà không cần các nhà tài trợ Abu Dhabi được tiếp cận trước, một số thỏa thuận tài trợ Abu Dhabi được sửa đổi đã được lập ra. Những thỏa thuận này được cho là phản ánh việc một số nhà tài trợ Abu Dhabi ‘đồng ý’ tăng các khoản phí tài trợ được ghi nhận, trả tiền thưởng cho những sự kiện đã diễn ra trước đó và chi trả cho một chuyến du đấu tại Mỹ”.