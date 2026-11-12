Giữa áp lực bán giải chấp, con gái Chủ tịch Đầu tư Thăng Long vẫn mua thêm cổ phiếu TIG

Phiên 12/11 tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực tại cổ phiếu TIG của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Mã chứng khoán này giảm hết biên độ xuống còn 3.000 đồng/cp, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp.

Con gái Chủ tịch Đầu tư Thăng Long đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu TIG.

Tính từ ngày 5/11, khi TIG còn giao dịch ở mức 4.800 đồng/cp, thị giá đã mất 37,5%. So với mức khoảng 8.500 đồng/cp hồi đầu năm, cổ phiếu này đã giảm gần 65%, kéo vốn hóa doanh nghiệp xuống còn khoảng 581 tỷ đồng.

Giữa lúc cổ phiếu liên tục lao dốc, bà Nguyễn Hồ Hương Ly, con gái ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu TIG nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/11 đến 15/12/2026, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện, bà Ly đang sở hữu 500.000 cổ phiếu TIG, tương ứng 0,26% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên 5,5 triệu đơn vị, tương đương 2,85% vốn doanh nghiệp. Tạm tính theo thị giá hiện tại, bà Ly cần chi khoảng 15 tỷ đồng để thực hiện giao dịch.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn, con gái Chủ tịch TIG đăng ký mua cổ phiếu doanh nghiệp. Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 11/9 đến 9/10, bà Ly đã mua thành công 500.000 cổ phiếu, qua đó trở thành cổ đông của tập đoàn.

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý là ngày 10/11, CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) thông báo dự kiến bán giải chấp 240.000 cổ phiếu TIG thuộc sở hữu của bà Ly, bắt đầu từ ngày 11/11 cho đến khi thu hồi hết nợ. Lượng cổ phiếu này tương đương 48% số cổ phần bà đang nắm giữ. SBSI lưu ý khối lượng bán thực tế có thể thay đổi hoặc giao dịch không được thực hiện tùy theo diễn biến thị trường và quyết định của công ty chứng khoán.

Cùng thời điểm, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng thông báo loại TIG khỏi danh sách chứng khoán được tính làm tài sản bảo đảm kể từ ngày 10/11.

Theo thống kê tại báo cáo quản trị công ty, Chủ tịch Nguyễn Phúc Long hiện nắm giữ 38,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,7% vốn điều lệ. Các cổ đông lớn khác gồm ông Park Jin Ku với tỷ lệ 9,1% và ông Nguyễn Văn Nghĩa với 4,9%.

Ngoài ra, người thân ông Long đang sở hữu tổng cộng 2,66% vốn TIG. Nếu bà Ly hoàn tất giao dịch mua thêm 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình Chủ tịch có thể tiến sát 25% vốn điều lệ.

Động thái mua vào của người nhà lãnh đạo diễn ra khi tình hình tài chính của Đầu tư Thăng Long xuất hiện nhiều áp lực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 106 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm khoảng 12%.

Dù lợi nhuận gộp tăng gần 59%, lên hơn 40 tỷ đồng, kết quả kinh doanh vẫn chịu sức ép từ các khoản chi phí. Cụ thể, chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi lên 16 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng hơn 3 lần, lên gần 12 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 404 tỷ đồng, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn gần 6 tỷ đồng, giảm khoảng 87%.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, Đầu tư Thăng Long ghi nhận tổng dư nợ vay 933 tỷ đồng, giảm gần 122 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn 249 tỷ đồng, nợ vay dài hạn đến hạn trả 398 tỷ đồng và vay dài hạn 286 tỷ đồng.

VietBank là chủ nợ ngân hàng lớn nhất với dư nợ 233,6 tỷ đồng, tiếp đến là Sacombank với 222,3 tỷ đồng. Các khoản vay tại VPBank và MB lần lượt ở mức 32,6 tỷ đồng và 20,7 tỷ đồng.

Ngoài nguồn vốn ngân hàng, doanh nghiệp còn vay cá nhân 384,5 tỷ đồng, trong đó gần 90 tỷ đồng là vay ngắn hạn và 294,5 tỷ đồng là vay dài hạn đến hạn trả. Theo thông tin được công bố, phần lớn các khoản vay cá nhân này không có tài sản bảo đảm.

Một chi tiết khác là ngày 28/8/2026, HĐQT Đầu tư Thăng Long đã thông qua việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu cá nhân của Chủ tịch Nguyễn Phúc Long, cụ thể là quyền sở hữu căn hộ, để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của tập đoàn tại VPBank.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là một tập đoàn kinh tế đa ngành tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình tập đoàn đa ngành, tập trung vào 5 lĩnh vực chính: Du lịch, thương mại & dịch vụ; Bất động sản; Đầu tư tài chính & Chứng khoán; Năng lượng tái tạo; và Truyền thông & Tổng thầu xây dựng.

Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Phúc Long và gia đình nắm giữ tỷ lệ chi phối đáng kể trong tập đoàn (trong đó ông Nguyễn Phúc Long nắm giữ gần 20% vốn điều lệ).