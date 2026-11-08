Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong quản lý, bảo vệ biên giới

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, các tổ chức đảng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, gương mẫu trong hành động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại Chi bộ Địa bàn, Đồn Biên phòng Nậm Chảy, nhiệm vụ lãnh đạo có những đặc thù riêng khi cán bộ, đảng viên trực tiếp thực hiện công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm, vận động quần chúng, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Trước yêu cầu nhiệm vụ, chi bộ luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Chảy giúp người dân sửa chữa nhà ở.

Chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, kịp thời xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, trong đó, chú trọng tổ chức các kỳ sinh hoạt chuyên đề về công tác vận động quần chúng, phòng, chống tội phạm trên biên giới, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Trương Thanh Dũng - Bí thư Chi bộ Địa bàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Chảy đã phát huy rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chi bộ những chủ trương, giải pháp phù hợp; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đồng chí luôn chủ động nhận việc khó, nhiệm vụ phức tạp, sâu sát cán bộ, đảng viên và gần gũi quần chúng. Qua đó, tạo niềm tin, sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Từ thực tiễn công tác, Trung tá Trương Thanh Dũng đã tham mưu cấp ủy chi bộ, Đảng ủy Đồn Biên phòng Nậm Chảy lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động bám địa bàn, bám dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, chi bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh có 15 chi, đảng bộ trực thuộc. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị, Đảng ủy chú trọng chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó, công tác phát triển đảng viên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đại tá Trần Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh

Công tác phát triển đảng viên được đặc biệt quan tâm, góp phần bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các cấp ủy chủ động rà soát nguồn, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên phù hợp với từng đơn vị; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, chiến sĩ ưu tú cho Đảng. Từ đó, góp phần bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Cùng với phát triển đảng viên, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đặc biệt quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo đó, các chi bộ chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm của từng chi ủy viên, bảo đảm hoạt động lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung, phương pháp điều hành sinh hoạt từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tại các kỳ sinh hoạt, các chi bộ phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến, thống nhất giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu được gắn chặt với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo sự chuyển biến đồng bộ từ công tác xây dựng Đảng đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi được Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức định kỳ.

Vai trò của bí thư chi bộ được xác định là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng sinh hoạt và hiệu quả lãnh đạo ở cơ sở. Để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác cho đội ngũ này, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi. Đây không chỉ là dịp đánh giá thực chất trình độ, năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ bí thư chi bộ mà còn tạo môi trường để các cấp ủy, tổ chức đảng trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hay, sáng tạo.

Thông qua hội thi, những hạn chế trong công tác chuẩn bị nội dung, xây dựng nghị quyết, điều hành sinh hoạt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được chỉ rõ, từ đó có giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng.

Năm 2026, 38/38 thí sinh tham gia hội thi cấp Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt kết quả khá, giỏi. Đặc biệt, có 2 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt giải Nhì và giải Ba.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng. Các cấp ủy chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với tình hình thực tế, góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Quân đội và Bộ đội Biên phòng. Trong năm 2026, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 17 tập thể, 110 cá nhân; giám sát chuyên đề đối với 1 tổ chức, 15 cá nhân.

Các cán bộ, đảng viên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh chính là nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Khi mỗi chi bộ thực sự phát huy vai trò lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, sức mạnh tổng hợp của đơn vị được củng cố. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.