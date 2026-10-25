Giữ vững “trận địa tư tưởng” trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Từ clip ghi lại cảnh hai học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nhau bằng xe máy điện và lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh (Hà Nội), lực lượng CSGT đã xác minh, xử phạt người mẹ 9 triệu đồng vì giao xe cho con chưa đủ điều kiện điều khiển.