Giữ vững 'trận địa tư tưởng' trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân
Từ việc củng cố niềm tin ở cơ sở, đồng hành cùng người trẻ trên không gian mạng đến phát huy “thế trận lòng dân”, Lâm Đồng tiếp tục tạo dựng sức mạnh đồng thuận, lan tỏa những giá trị tích cực và củng cố nền tảng tư tưởng, góp phần tạo động lực để tỉnh vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.
Tác giả: Lê Hữu Phúc
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-vung-tran-dia-tu-tuong-trong-can-bo-dang-vien-va-nhan-dan-471333.html