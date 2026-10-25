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Giữ vững 'trận địa tư tưởng' trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Từ việc củng cố niềm tin ở cơ sở, đồng hành cùng người trẻ trên không gian mạng đến phát huy “thế trận lòng dân”, Lâm Đồng tiếp tục tạo dựng sức mạnh đồng thuận, lan tỏa những giá trị tích cực và củng cố nền tảng tư tưởng, góp phần tạo động lực để tỉnh vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới.

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Lê Hữu Phúc

Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng

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Giữ vững “trận địa tư tưởng” trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Lê Hữu Phúc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-vung-tran-dia-tu-tuong-trong-can-bo-dang-vien-va-nhan-dan-471333.html