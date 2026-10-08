Giữ vững 'trận địa tư tưởng' trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Kỳ I: Từ niềm tin ở cơ sở đến sức mạnh cộng đồng

Tập trung chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm và đưa thông tin chính thống đến từng địa bàn... Lâm Đồng đang từng bước xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc ngay từ cơ sở.

Khi niềm tin được vun đắp từ những việc cụ thể

Trong đời sống cộng đồng, niềm tin không hình thành từ những lời nói lớn lao, mà được bồi đắp qua từng việc làm cụ thể. Một chủ trương được giải thích dễ hiểu, một kiến nghị được lắng nghe, một mâu thuẫn được hòa giải kịp thời hay một vấn đề người dân quan tâm được thông tin rõ ràng đều góp phần tạo nên sự đồng thuận từ cơ sở.

Đây cũng là yêu cầu được đặt ra trong công tác tư tưởng của Đảng. Nghị quyết 35-NQ/TW 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” xác định chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, đồng thời nhấn mạnh việc đưa công tác tư tưởng về cơ sở, đến từng địa bàn dân cư.

Xã Tánh Linh, nơi có 13 dân tộc thiểu số cùng sinh sống

Tại Lâm Đồng, yêu cầu ấy được thể hiện qua nhiều cách làm cụ thể, trong đó có vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và những đảng viên gần dân.

Điển hình là già làng Huỳnh Văn Ru (SN 1971), ngụ thôn Đồng Me, xã Tánh Linh, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào Rắc Lây. Những năm qua, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhắc nhở con cháu giữ gìn đoàn kết, không để những mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành vấn đề phức tạp.

Già làng Huỳnh Văn Ru, thôn Đồng Me, xã Tánh Linh

Với những người làm công tác vận động ở cơ sở như ông Ru, việc tuyên truyền nhiều khi bắt đầu từ những câu chuyện rất đời thường. Đó có thể là lúc cán bộ, người có uy tín gặp gỡ bà con, cùng trao đổi chuyện sản xuất, đời sống; là khi một vấn đề chưa rõ được giải thích lại, một tâm tư được lắng nghe hoặc thông tin trên mạng xã hội được kiểm chứng trước khi chia sẻ.

Từ những việc nhỏ ấy, chủ trương, chính sách đến gần người dân hơn, đồng thời những băn khoăn, vướng mắc cũng được nắm bắt sớm để cùng tháo gỡ.

Tại vùng biên Quảng Trực, ông Điểu Srao, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bon Bu Gia và ông Điểu D’Rây, người có uy tín ở bon Bu Prăng 1, cũng là những người kết nối từ cơ sở. Cùng với lực lượng chức năng, các ông tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc.

Ông Điểu D’rây (ở giữa) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang bám địa bàn, thường xuyên vận động Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Ở những địa bàn ấy, giữ vững “trận địa tư tưởng” không nhất thiết bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc gặp gỡ với người dân, một lần giải thích chính sách, một thông tin được chuyển đến đúng lúc hay việc kịp thời nắm bắt một vấn đề đang được cộng đồng quan tâm.

Người có uy tín vì thế không chỉ truyền đạt chủ trương, chính sách mà còn là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với cộng đồng. Họ tham gia hòa giải mâu thuẫn, vận động người dân chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết và chủ động trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

Bà con khu dân cư thôn La Ngâu 2, xã Đồng Kho vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò này càng rõ nét. Họ không chỉ tuyên truyền chủ trương, chính sách mà còn lắng nghe những điều người dân còn băn khoăn, cùng chính quyền và các lực lượng ở cơ sở vận động, giải thích, hòa giải những vấn đề ngay từ mới phát sinh trong cộng đồng.

Từ “lòng dân” đến sức mạnh cộng đồng

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có diện tích 24.233 km², là tỉnh lớn nhất Việt Nam, dân số 3,9 triệu người. Vị thế địa lý của tỉnh vô cùng đặc biệt, trải dài từ cửa ngõ Tây Nam của Tây Nguyên, có đường biên giới với Campuchia, đến dải bờ biển dài 192 km ở phía Đông.

Lâm Đồng cũng là mái nhà chung của 49 dân tộc anh em, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh. Đây là nơi hội tụ và giao thoa văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa vùng cao nguyên như: Cơ Ho, M'nông, Mạ, Churu, Êđê và các dân tộc vùng duyên hải như: Chăm, Hoa...

Một góc xã Đồng Kho, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống

Địa bàn rộng, dân cư đa dạng, từ cao nguyên đến vùng biển, nông thôn đến đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, điều đó đòi hỏi công tác tư tưởng phải gần dân, sát địa bàn và kịp thời hơn.

Trong bối cảnh thông tin trên mạng xã hội ngày càng nhanh, sự gần dân càng có ý nghĩa. Khi người dân có thông tin chính thống, có nơi để trao đổi và được giải đáp những điều còn băn khoăn, họ sẽ chủ động hơn trong tiếp nhận, kiểm chứng và chia sẻ thông tin.

Tất nhiên, công tác tư tưởng không thể chỉ dừng ở việc truyền đạt thông tin. Điều quan trọng hơn là khả năng lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch mà còn gắn với xây dựng niềm tin, củng cố đồng thuận và bảo vệ lợi ích của Nhân dân.

Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh quan tâm giữ gìn và phát huy

Vì thế, ngay sau sáp nhập, tỉnh tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết, tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tỉnh tiếp tục giữ vững, ổn định, không phát sinh điểm nóng.

Nghề đan lát ở xã Đồng Kho

9 tháng năm 2026, nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân tiếp tục được quan tâm toàn diện. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 53.972 lượt người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 93,7%; 93,6% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 96,3% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận, giữ vững danh hiệu văn hóa. Những kết quả này là yếu tố thực tiễn gắn với đời sống và có tác động đến sự ổn định, đồng thuận ở cơ sở.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 35-NQ/TW và Nghị quyết 25-NQ/TW: bảo vệ nền tảng tư tưởng không tách rời việc xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Có thể khẳng định, một địa phương phát triển không chỉ cần những con số tăng trưởng mà còn cần sự đồng thuận để những kết quả ấy được duy trì và lan tỏa. Bởi vậy, củng cố niềm tin, chủ động thông tin và giải quyết những vấn đề từ cơ sở không chỉ là yêu cầu của công tác tư tưởng mà còn là một phần của quá trình phát triển bền vững.

Đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, phong tục truyền thống tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ và phát huy (Ảnh tư liệu)

Giữ vững “trận địa tư tưởng” vì thế trước hết là vun đắp niềm tin từ những điều gần gũi với Nhân dân. Khi người dân hiểu đúng, đồng thuận và cùng chung sức, “thế trận lòng dân” sẽ thêm vững chắc, tạo nền tảng để địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.