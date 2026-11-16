Giữ vững thế trận phòng, chống ma túy nơi biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh phân hiệu Na Ư, Trường PTDTBT Tiểu học Sam Mứn, xã Sam Mứn.

Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng chú ý, hoạt động của tội phạm ngày càng có sự liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài địa bàn, mang tính chất chuyên nghiệp, có vũ trang. Tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin và phương thức giao dịch hiện đại để ẩn danh, che giấu hành vi. Thực trạng này đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng chức năng.

Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững thế trận phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa. Nhóm giải pháp bao gồm công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy. Trong đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Đại úy Đặng Kim Long, Phó Đồn trưởng phụ trách nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết: Xã Sam Mứn được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy trong những năm qua. Chúng tôi đã nâng cao hơn nữa công tác điều tra cơ bản, sưu tầm địa bàn ngoại biên để nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, phòng tránh nguy cơ tiềm ẩn có thể hình thành tụ điểm ma túy trong và ngoài biên giới.

Nhờ tinh thần chủ động, quyết liệt cùng việc vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, kết quả đấu tranh chuyên án về ma túy của lực lượng chức năng toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phát hiện, bắt giữ 66 vụ với 73 đối tượng (trong đó có 6 chuyên án). Tang vật thu giữ 6,2kg hêrôin, 158.875 viên ma túy tổng hợp, 10 gam ketamine cùng 20 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Để ngăn chặn ma túy ngay từ cơ sở, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt và bám sát đời sống đồng bào. Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức 797 buổi tuyên truyền tập trung thu hút 27.454 lượt người tham gia; tuyên truyền nhỏ lẻ, vận động cá biệt 61 buổi với 34 hộ gia đình; phối hợp chiếu 7 buổi phim lưu động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ 578 lượt người xem tại địa bàn biên giới.

Anh Lường Văn Lợi, Bí thư Chi bộ bản Mường Pồn, xã Mường Pồn cho biết: Bộ đội biên phòng thường xuyên xuống bản tuyên truyền, bà con chúng tôi được nghe, giải thích cụ thể về tác hại của ma túy, quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tập trung duy trì và nhân rộng nhiều mô hình, phong trào thiết thực, tạo chỗ dựa vững chắc cho công tác phòng, chống ma túy ngay tại cơ sở. Nổi bật là mô hình “Tiếng loa biên phòng” với gần 5.000 giờ phát thanh; mô hình “Bộ đội biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” thành lập 17 tổ công tác hướng dẫn cho hơn 16.000 lượt người dân. Mô hình “Đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản” (82 đảng viên) và mô hình “Đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới” (321 đảng viên phụ trách 1.215 hộ). Đặc biệt, phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự đã huy động 104 tập thể, 616 hộ gia đình và 345 cá nhân đăng ký quản lý gần 430km đường biên giới, 160 mốc quốc giới.

Đại tá Vừ A Khua, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phong tỉnh cho biết: Đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Với phương châm lấy phòng ngừa là cơ bản, lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, lấy nhân dân làm nền tảng, lấy sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng làm sức mạnh, chúng tôi quyết tâm xây dựng tuyến biên giới tỉnh Điện Biên an toàn, ổn định, không ma túy; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai song song các giải pháp, từ đấu tranh trực diện với tội phạm ma túy đến đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tại từng bản, từng khu dân cư. Qua đó, chủ động ngăn chặn tội phạm từ xa, phòng ngừa ma túy ngay tại cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ bình yên biên giới.