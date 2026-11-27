Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với nhân dân tuần tra biên giới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ những dấu hiệu bất thường trên đường biên giới

Khoảng 11 giờ ngày 4/10/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực mốc quốc giới 1323 (2), thuộc thôn Phai Làu, xã Hoành Mô, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát hiện 5 người (1 nam, 4 nữ) đang lội qua suối biên giới để nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tổ công tác tiếp tục theo dõi di biến động của nhóm người này và phát hiện họ lên một chiếc ô tô di chuyển theo quốc lộ 18C. Khi phương tiện đến khu vực Km 51+700, tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Qua xác minh, nhóm người trên gồm: Nguyễn Thị Tú Oanh (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Bá Nga (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Lạng Sơn), Phùng Thị Trang (sinh năm 1989, trú tại thành phố Bắc Ninh), Vi Thị Viên (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 2001, trú tại thành phố Bắc Ninh). Cả 5 người đều sinh sống tại Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đáng chú ý, trong số đó có Nguyễn Bá Nga, đối tượng bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2016 về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đấu tranh mở rộng, Nguyễn Thị Tú Oanh khai nhận, được một phụ nữ tên Hoa thuê tổ chức đưa 4 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam với tiền công 15 triệu đồng.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý.

Không chỉ có hành vi nhập cảnh trái phép, hoạt động của tội phạm ở khu vực biên giới Hoành Mô diễn biến phức tạp, nhất là buôn lậu gia cầm, thủy sản, vận chuyển trái phép khí N20 (khí cười), pháo nổ... Minh chứng cụ thể, ngày 16/6/2026, tại khu vực thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Công an xã Hoành Mô và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô kiểm tra, bắt giữ đối tượng Lý Văn Ngò (sinh năm 1991), điều khiển ô tô biển kiểm soát 51L-587.37, vận chuyển 92 bình khí N2O. Đối tượng khai nhận, chở thuê số hàng trên từ khu vực biên giới xuống xã Bình Liêu để lấy tiền công.

Trước đó, ngày 22/5/2026, tại khu vực Pắc Pộc, lực lượng của Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phát hiện, bắt giữ ô tô biển kiểm soát 14G-00580 vận chuyển gần 200kg tôm hùm đất không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hai người trên xe khai nhận, vận chuyển thuê số hàng hóa từ Bình Liêu đến Móng Cái để lấy 2 triệu đồng tiền công.

Ba vụ việc với những phương thức, thủ đoạn khác nhau phản ánh những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trên địa bàn biên giới. Từ xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức đưa người qua biên giới đến vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, các đối tượng vi phạm lợi dụng địa hình và sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân để lôi kéo hoạt động. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm mà còn phải chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Khi người dân hiểu luật, biên giới thêm một lớp bảo vệ vững chắc

Trước diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đi trước một bước nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, hành vi nào bị nghiêm cấm và nhận diện được những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ vi phạm pháp luật để phòng tránh.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết: “Trong năm 2026, chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương phát 1.449 tờ rơi và tổ chức 26 lượt buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút 1.449 lượt người dân tham gia. Nội dung tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, các quy định về xuất nhập cảnh, Quy chế khu vực biên giới đất liền và những quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan”.

“Hoạt động tuyên truyền còn hướng đến những vấn đề người dân thường gặp trong cuộc sống. Đó là trách nhiệm khi qua lại khu vực biên giới, những hệ lụy pháp lý khi vận chuyển hàng hóa thuê không rõ nguồn gốc, việc chấp hành quy định xuất nhập cảnh và trách nhiệm cùng lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, cột mốc” - Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng cho biết thêm.

Một hướng đi khác được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chú trọng là phát huy vai trò của các tổ tự quản đường biên, cột mốc. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 12 buổi tập huấn cho 10 tổ tự quản với 180 lượt người tham gia. Đây là lực lượng gần dân, am hiểu địa bàn, có điều kiện phát hiện sớm những biến động bất thường tại khu vực biên giới và phối hợp thông tin với Bộ đội Biên phòng.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các trường học trên địa bàn, đơn vị tổ chức 6 lớp tuyên truyền về lịch sử cột mốc 1317(2), thu hút 355 học sinh tham gia. Qua những câu chuyện về đường biên, cột mốc và trách nhiệm của mỗi công dân, tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ chủ quyền quốc gia được bồi đắp từ sớm.

Trên thực tế, sự đồng thuận và tin tưởng của người dân chính là yếu tố quan trọng giúp lực lượng Biên phòng nắm chắc tình hình từ cơ sở. Khi người dân hiểu pháp luật, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp cùng lực lượng chức năng, những khoảng trống trong quản lý địa bàn sẽ được thu hẹp.

Hiệu quả của cách làm này được thể hiện qua kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong năm 2026. Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 32 vụ với 50 đối tượng, 32 phương tiện. Trong đó, xử lý hình sự 5 vụ với 10 đối tượng, 7 phương tiện; xử lý hành chính 27 vụ với 40 đối tượng, 25 phương tiện. Tang vật thu giữ gồm nhiều loại hàng hóa, trong đó có 1.856 bình kim loại chứa 3.727,76kg khí N2O, hơn 1.000 con gia cầm giống, 240kg thịt bò đông lạnh, 240kg chân giò lợn đông lạnh...