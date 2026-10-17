Giữ vững thế trận an ninh nơi biên cương

ĐBP - Đồn Biên phòng Sen Thượng được giao quản lý, bảo vệ 23,493km đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc với 8 cột mốc, từ mốc 9 đến mốc 16. Địa bàn đơn vị phụ trách gồm 4 bản thuộc xã Sín Thầu, với dân tộc Hà Nhì chiếm 96%. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở các bản vùng cao, điều kiện sinh hoạt và sản xuất nhiều khó khăn đặt ra yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải bám địa bàn, gần gũi với nhân dân, kiên trì vận động để mỗi người dân hiểu và tự giác tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Thượng hướng dẫn người dân thao tác trên nền tảng số.

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Sen Thượng tổ chức 43 buổi tuyên truyền tập trung về nội dung thiết thực thu hút 1.739 lượt người nghe. Việc xây dựng mối liên hệ thường xuyên với cơ sở được chú trọng thông qua phân công 4 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản và 15 đảng viên phụ trách 30 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên, cán bộ, chiến sĩ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ở bản Tả Ló San, xã Sín Thầu, sự gắn bó ấy còn được thể hiện bằng những công trình, phần việc giúp dân ổn định cuộc sống. Thời gian qua, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao 5 nhà trình tường, sửa chữa 15 nhà ở, xây mới 22 nhà vệ sinh, 27 chuồng chăn nuôi; trao tặng 6 con bò giống và 1 máy xát gạo, với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Đồn hướng dẫn hàng chục hộ dân trồng cây sa nhân tím, mở hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Thiếu tá Phan Văn Long, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sen Thượng chia sẻ: Với đồng bào, mình nói đúng, nói trúng và nói bằng cái tâm thì dân mới nghe. Sự tin tưởng của người dân không thể hình thành qua những buổi tuyên truyền, mà cần được vun đắp bằng trách nhiệm, sự chân thành và việc làm cụ thể trong đời sống.

Kết quả từ cách làm đó được thể hiện qua sự chủ động phối hợp của người dân trong bảo vệ an ninh địa bàn. Trong năm 2026, người dân xã Sín Thầu đã tự nguyện giao nộp 6 khẩu súng các loại. Đồn tổ chức 12 lần tuần tra với 110 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong các chuyến tuần tra đường biên, người dân cùng tham gia với bộ đội biên phòng. Sự hiện diện của người dân trên những cung đường biên giới vừa góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ địa bàn, vừa cho thấy trách nhiệm cộng đồng được hình thành từ chính sự gắn bó giữa quân và dân.

Tại bản Pa Xa, xã Thanh Yên, địa bàn Đồn Biên phòng Pa Thơm quản lý, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đến từng nhà thăm hỏi, trao đổi và nắm tình hình đã trở nên quen thuộc. Ông Quàng Văn Sơn, người dân bản Pa Xa cho biết: “Các chú bộ đội thường xuyên đến nhà hỏi thăm thân tình nên bà con coi các chú như người nhà. Bà con dân bản luôn nhắc nhau phải chung sức chung lòng giữ bản, giữ biên giới”.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý, bảo vệ 455,573km đường biên giới tiếp giáp Lào và Trung Quốc. Khu vực biên giới có 15 xã, 293 thôn, bản với 17 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86,14%. Song tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khu vực biên giới vẫn ở mức cao 34,99%. Để giữ vững thế trận bình yên nơi biên cương, lực lượng biên phòng toàn tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 1.155 buổi tuyên truyền tập trung với 48.475 lượt người nghe, cùng 4.874 giờ phát thanh trên loa và qua mô hình “Tiếng loa biên phòng”. Tập thể thôn, bản, hộ gia đình, cá nhân địa bàn biên giới đăng ký tự quản 94% chiều dài đường biên của tỉnh.

Trong năm 2026, các lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc 296 lượt với 2.072 lượt người tham gia. Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp bắt giữ 72 vụ, 79 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 12kg hêrôin, 262.462 viên ma túy tổng hợp, 11kg thuốc phiện, đồng thời vận động nhân dân giao nộp 20 khẩu súng các loại.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của các chiến sĩ biên phòng từng bước củng cố niềm tin, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự. Đây chính là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.