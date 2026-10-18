Giữ vững thế trận an ninh, củng cố tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác

Công an tỉnh Tây Ninh và Ty Công an Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự biên giới trong 9 tháng của năm 2026. (Ảnh: THANH PHONG)

Giữ vững biên cương, củng cố thế trận lòng dân

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, quán triệt quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tỉnh tập trung nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được tăng cường; các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng triển khai đồng bộ.

Tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến xã, phường; chuẩn bị các điều kiện thực hiện phân giới, cắm mốc; đầu tư nâng cấp đường tuần tra biên giới gắn với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Trên tuyến biên giới dài hơn 168km, giáp các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum của Vương quốc Campuchia, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục ổn định. Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả. Các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin được duy trì, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống, Tây Ninh chủ động phối hợp các tỉnh giáp biên triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Quý là nơi tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam được các tỉnh bạn phối hợp bàn giao do vi phạm pháp luật, cư trú. (Ảnh: THANH PHONG)

Các tỉnh bạn đã phối hợp bàn giao hơn 2.300 công dân Việt Nam vi phạm pháp luật, cư trú bất hợp pháp; phát hiện 368 trường hợp liên quan lừa đảo trên không gian mạng; bắt giữ 14 đối tượng truy nã, truy tìm; phối hợp xác minh, xử lý 5 vụ án liên quan lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giết người, cướp tài sản, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Biên bản hợp tác giữa Công an tỉnh Tây Ninh với Ty Công an các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum tạo cơ sở nâng cao hiệu quả phối hợp. Trọng tâm là kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người, mua bán vũ khí, buôn lậu, rửa tiền, tội phạm công nghệ cao; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO), phối hợp ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống và bảo vệ môi trường.

Kết quả hợp tác góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, đồng thời vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia.

Siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác nội chính

Cùng với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Tây Ninh xác định nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân và giữ vững kỷ cương xã hội.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng-an ninh, nội chính, đối ngoại; bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn; tăng cường nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, được triển khai quyết liệt, gắn với mục tiêu xây dựng Tây Ninh không ma túy vào năm 2030.

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, hòa giải ở cơ sở; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Công tác cải cách tư pháp, bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh; tháo gỡ khó khăn trong giám định tư pháp, định giá tài sản; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Công an tỉnh Tây Ninh tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản theo thẩm quyền.

Trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; tập trung xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương giao theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời, rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và phù hợp thực tiễn.

Lực lượng Biên phòng đứng chân khu vực biên giới luôn xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ bình yên vùng biên ải. (Ảnh: THANH PHONG)

Về đối ngoại, tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác, quản lý và bảo vệ biên giới; thực hiện hiệu quả phân giới, cắm mốc, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia; quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh và hàng hóa qua biên giới. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ người dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn và người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia.

Với phương châm chủ động, kỷ cương, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc từ sớm, từ cơ sở, Tây Ninh tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân; gắn bảo vệ an ninh, trật tự với phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.