Gần 20 năm chìm trong ma túy đã khiến gia đình anh H.V.N, bản Bút, xã Nam Xuân đổ vỡ, vợ chồng ly tán, cuộc sống vốn khó khăn ở vùng cao càng thêm chật vật. Với tinh thần trách nhiệm, Công an xã Nam Xuân đã thường xuyên đến gặp, động viên, tư vấn, hỗ trợ anh cai nghiện tại cộng đồng. Bằng sự kiên trì, gần gũi và đồng hành của lực lượng Công an xã Nam Xuân, anh H.V.N từng bước bỏ ma túy, anh tập trung phát triển mô hình chăn nuôi lợn. Đến nay, mô hình mang lại nguồn thu khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

Với Thượng úy Phạm Văn Thiệu, Tổ An ninh, phòng chống tội phạm, Công an xã Nam Xuân, không chỉ giúp đỡ người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, anh cùng đồng đội trong tổ thường xuyên xuống các bản, gặp gỡ người dân, nắm tình hình, rà soát những trường hợp có nguy cơ, lắng nghe những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Chính từ những lần xuống cơ sở như vậy, anh cùng lực lượng Công an xã Nam Xuân có thêm thông tin để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ động phòng ngừa và xử lý những vấn đề phát sinh sớm từ cơ sở.

Công an xã Nam Xuân gặp gỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Với xã Nam Xuân, một xã vùng cao phía Tây tỉnh Thanh Hóa, địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông còn khó khăn, dân cư phân tán. Địa bàn cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới. Vì vậy, để giữ vững thành quả xã không ma túy, lực lượng Công an xã Nam Xuân xác định công tác phòng ngừa phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chủ quan, lơ là.

Thượng tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Nam Xuân cho biết: Với phương châm “Phòng ngừa từ sớm - phát hiện từ xa - xử lý từ gốc”, Công an xã thường xuyên rà soát, lập danh sách những người có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời nắm tình hình những người từ địa bàn khác đến có biểu hiện nghi vấn. Hiện nay, 2 trường hợp nghiện đang điều trị thay thế bằng Methadone cũng được lực lượng Công an thường xuyên theo dõi, quản lý. Đối với những trường hợp nghi sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng Công an tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục và test nhanh khi cần thiết.

Công an xã Nam Xuân tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, giúp học sinh nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh.

Cùng với quản lý chặt địa bàn, công tác tuyên truyền, phòng ngừa ma túy trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, học sinh cũng được Công an xã Nam Xuân chú trọng. Lực lượng Công an phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp học sinh nhận diện tác hại của ma túy và chủ động phòng tránh.

Tại các bản, nội dung phòng, chống ma túy cũng được đưa vào sinh hoạt cộng đồng. Ông Hà Văn Điệp, Bí thư Chi bộ bản Nam Tân, xã Nam Xuân, cho biết các nội dung liên quan đến phòng, chống ma túy được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của bản, qua đó giúp người dân không chỉ hiểu, nâng cao cảnh giác mà còn cùng nhau thực hiện và giám sát.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, trên địa bàn xã Nam Xuân chưa phát hiện trường hợp mới liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn không xảy ra vụ án, vụ việc liên quan đến ma túy.

Giữ vững thành quả xã không ma túy không phải là đích đến, mà là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của lực lượng Công an và sự đồng lòng của mỗi người dân, Nam Xuân đang từng ngày củng cố thế trận phòng, chống ma túy từ cơ sở, quyết tâm giữ vững địa bàn không ma túy, để mỗi bản làng, mỗi gia đình luôn được sống trong bình yên.