Giữ vững thành quả thanh toán bại liệt

Bại liệt là bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, có thể gây liệt không hồi phục, thậm chí tử vong khi cơ hô hấp bị ảnh hưởng. Bệnh chưa có phương pháp chữa khỏi nhưng có thể phòng ngừa bằng vắc - xin.

Cán bộ Trạm Y tế xã Ba Sơn cho trẻ trong độ tuổi uống vắc xin phòng bệnh bại liệt

Ba Sơn là một trong những địa bàn được Sở Y tế kiểm tra, hướng dẫn công tác tiêm chủng năm 2026 nhằm nâng chất lượng phòng bệnh, trong đó có bệnh bại liệt. Bác sĩ Hoàng Thị Thương, Giám đốc Trạm Y tế xã cho biết: Qua kiểm tra, hướng dẫn, chúng tôi đã rà soát, bổ sung hồ sơ quản lý, đối chiếu lịch tiêm để kịp thời phát hiện trẻ thiếu liều; phối hợp với các thôn nhắc lịch, vận động gia đình đưa trẻ đến trạm. Lịch tiêm chủng tại điểm trạm được duy trì vào ngày 15 hằng tháng, nếu trùng ngày nghỉ, trạm chủ động điều chỉnh, thông báo sớm để bảo đảm trẻ được tiêm đúng lịch, đầy đủ.

Nhờ đó, mặc dù là xã vùng ba, biên giới còn nhiều khó khăn nhưng tại xã Ba Sơn, tỷ lệ uống, tiêm vắc - xin phòng bại liệt đủ các liều theo quy định luôn đạt trên 95%, đặc biệt từ đầu năm 2026 đến nay đạt 100%.

Cùng với Ba Sơn, trạm y tế các xã, phường khác cũng quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ trong độ tuổi, nhất là tiêm vắc - xin phòng bệnh bại liệt gắn với quản lý trẻ trong độ tuổi, tăng cường truyền thông và hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đi tiêm đúng lịch. Chị Phạm Thị Hà, thôn Tân Đoàn, xã Vân Nham chia sẻ: Trước đây, tôi nghĩ con đã được uống vắc - xin phòng bại liệt là đủ. Được cán bộ y tế tuyên truyền, tôi mới hiểu cần thực hiện đầy đủ cả lịch uống và tiêm theo hướng dẫn. Tôi giữ sổ tiêm của con, ghi nhớ lịch hẹn; nếu cháu phải hoãn, tôi liên hệ với trạm để được hướng dẫn bổ sung.

Kết quả, từ đầu năm 2026 đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có 4.965/6.091 trẻ được uống đủ liều vắc - xin, đạt 81,5%; 5.482/6.091 trẻ được tiêm vắc - xin liều thứ nhất, đạt 90%; 5.225/6.091 trẻ được tiêm vắc - xin liều thứ hai, đạt 85,7%. Đến nay, toàn tỉnh có 55/65 xã, phường duy trì tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc - xin phòng bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95%.

Cùng với tiêm chủng, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã bám sát Kế hoạch số 447 ngày 18/3/2026 của Bộ Y tế về giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bại liệt năm 2026 để triển khai hoạt động chuyên môn tăng cường phát hiện, theo dõi và điều tra, giám sát liệt mềm cấp (các trường hợp đột ngột yếu, liệt tay chân, nhất là ở trẻ dưới 15 tuổi) nhằm phát hiện sớm bệnh bại liệt và xử lý kịp thời.

Với sự chủ động của ngành y tế, những năm qua, tỉnh đã duy trì, giữ vững thành quả thanh toán bại liệt. Tuy nhiên khi vi - rút bại liệt vẫn còn lưu hành trên thế giới, việc duy trì tiêm chủng và giám sát dịch bệnh vẫn cần được thực hiện thường xuyên. Việc rà soát trẻ thiếu liều tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, gần đây nhất là Công văn số 2497 ngày 8/9/2026 của UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống bại liệt, duy trì tỷ lệ tiêm chủng vắc - xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt từ 95% trở lên trên quy mô cấp xã; thực hiện rà soát, tiêm/uống bù, vét các liều còn thiếu và tăng cường giám sát liệt mềm cấp.

Bác sĩ Dương Anh Dũng, Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhấn mạnh: Trọng tâm là quản lý tốt đối tượng, duy trì tỷ lệ uống, tiêm - vắc xin phòng bại liệt ở từng xã, phường và kịp thời bổ sung những liều còn thiếu. Đồng thời, các cơ sở y tế cần phối hợp giám sát các trường hợp đột ngột yếu, liệt tay chân, nhất là ở trẻ dưới 15 tuổi và thông báo sớm để điều tra, lấy mẫu theo hướng dẫn. Chúng tôi tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã, tăng cường rà soát, nắm nguy cơ, tham mưu cho trung tâm triển khai các biện pháp phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Với sự chủ động của ngành y tế, trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự đồng hành của người dân, tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực để giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, củng cố "lá chắn" miễn dịch vững chắc để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.