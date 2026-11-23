Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là hai trụ cột an sinh then chốt, thể hiện tính ưu việt và nhân văn sâu sắc trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe và ổn định thu nhập cho người dân.

Hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT, BHXH toàn dân không chỉ là chỉ tiêu phát triển xã hội quan trọng, mà còn là thước đo thực chất về sự công bằng, đồng bộ và hiệu quả trong điều hành chính sách công.

Trong bối cảnh địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều đặc thù, sự chuyển dịch phân loại địa bàn qua từng giai đoạn đặt ra yêu cầu cấp thiết: làm sao để chính sách hỗ trợ không bị ngắt quãng, quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân được bảo đảm liên tục, đồng thời công tác tuyên truyền, vận động đi sâu vào từng nhóm đối tượng cơ sở.

Giữ vững 'tấm lưới' an sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực tiễn triển khai các chương trình, chính sách dân tộc qua từng thời kỳ cho thấy, khi ranh giới phân loại địa bàn thay đổi giữa các giai đoạn, nhóm người dân vốn có xuất phát điểm khó khăn rất dễ rơi vào “khoảng trống” chính sách nếu thiếu cơ chế chuyển tiếp kịp thời.

Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng BHYT đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, dù các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ là một quyết sách mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc.

Chính sách này không chỉ giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm bớt gánh nặng chi phí tham gia BHYT, mà còn khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển.

Người dân tộc thiểu số được tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ BHYT.

Đáng chú ý, đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, phạm vi quyền lợi BHYT tiếp tục được duy trì cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó.

Quy định ban hành nhằm bảo đảm sự liền mạch về quyền lợi khám chữa bệnh, giúp người bệnh an tâm điều trị, tránh tâm lý lo ngại gián đoạn quyền lợi giữa thời điểm chuyển giao quy định.

Siết chặt trách nhiệm phối hợp

Một chính sách đúng đắn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi khâu tổ chức thực hiện được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Theo tinh thần Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Song song đó, Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai nghị quyết, thực hiện việc duy trì liên tục giá trị sử dụng thẻ BHYT đối với nhóm đối tượng hỗ trợ trong trường hợp tiếp tục tham gia BHYT theo thời hạn quy định; đồng thời hướng dẫn UBND cấp xã trong việc phổ biến, lập, quản lý danh sách người được hỗ trợ trên địa bàn.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia BHYT.

Cùng với đó là yêu cầu lồng ghép mục tiêu BHYT toàn dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Sự phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa tài chính, y tế, dân tộc - tôn giáo và chính quyền cơ sở chính là chìa khóa để nguồn lực ngân sách đi đúng địa chỉ, danh sách thụ hưởng chính xác và thẻ BHYT được duy trì thông suốt, không gián đoạn.

Đưa chính sách vào đời sống qua tuyên truyền sát cơ sở, sát đối tượng

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ từ Trung ương, thực tiễn ở cơ sở cho thấy công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp đóng vai trò quyết định trong việc chuyển hóa chủ trương thành hành động tự giác của người dân.

Tại xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn, chính quyền địa phương cũng thường xuyên triển khai các hội nghị tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân.

Tại tỉnh Tuyên Quang địa bàn có trên 52% dân số là đồng bào DTTS (như Tày, Dao, Sán Chay, Mông, Nùng, Sán Dìu...) cũng có các hoạt động tương tự.

Với lộ trình bao phủ BHYT được xác định cụ thể: năm 2026 đạt tối thiểu 99,6% dân số; năm 2027 đạt 99,7%; năm 2028 đạt 99,8%; năm 2029 đạt 99,9% và đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, đạt 100% dân số, địa phương đã đặt ra nhiều chương trình hành động cụ thể.

Theo đó, BHXH tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục duy trì và mở rộng diện bao phủ BHYT trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, BHXH tỉnh Tuyên Quang phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn chính sách BHYT hộ gia đình.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và phương thức thực hiện theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. BHXH tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), truyền thông đa nền tảng và các kênh tương tác hiện đại; đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hội nghị, đối thoại, tư vấn, giải đáp chính sách, tuyên truyền nhóm nhỏ, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố, cụm dân cư và vận động trao tặng thẻ BHYT cho người DTTS thuộc diện khó khăn, hộ cận nghèo.

Qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của chính sách BHYT, chủ động tham gia để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Từ việc kéo dài hỗ trợ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP đến những buổi tuyên truyền, vận động trực tiếp cho người dân hay việc vận động tặng thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cho thấy một mạch xuyên suốt: chính sách an sinh chỉ bền vững khi vừa có cơ chế bảo vệ kịp thời, vừa có sự đồng hành kiên trì ở cơ sở.

Để tiến gần hơn nữa tới mục tiêu bao phủ BHYT, BHXH toàn dân, các cấp, các ngành cần tiếp tục giữ vững sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm nguồn lực, rà soát chính xác đối tượng, duy trì liên tục giá trị thẻ BHYT và đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, sát thực tế từng nhóm dân cư.

Khi mỗi người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và thấy được sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời của Nhà nước, chính sách BHXH, BHYT sẽ thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho mọi gia đình trên hành trình phát triển ổn định và bền vững.