Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, giảm mặt bằng lãi suất cho vay

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, sáng 18/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự tại Phiên thảo luận của Tổ 11 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Khánh Hòa, Thái Nguyên và Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự phiên thảo luận tại Tổ 11 (Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thái Nguyên). Ảnh Hồ Long

Đánh giá kỹ hơn khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ kịp thời

Về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, các đại biểu cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. GDP 9 tháng ước tăng 9,01%; xuất khẩu tăng 24,5%; vốn FDI thực hiện tăng 12,1%. Dự kiến 9/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch.

ĐBQH Nghiêm Xuân Thành (Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh Hồ Long

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao những kết quả điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Có thể nói, đây là những kết quả đáng trân trọng, thể hiện sự chuyển biến kinh tế - xã hội. Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng đánh giá rất cao Việt Nam, dự báo trong năm nay Việt Nam sẽ là quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

ĐBQH Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Thủy đề nghị Chính phủ cần tiếp tục lưu ý các số liệu được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2026, số doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường giảm 3,2%, trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng tới 118%.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh Hồ Long

Từ thực tế nêu trên, đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục đánh giá tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường, dừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường sát hơn với thực tế. Chính phủcầnđánh giá kỹ hơn những khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian này, xem thực chất là ở đâu. Trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp hỗ trợ sát hơn. Khi doanh nghiệp quay trở lại thị trường sẽ đem lại rất nhiều lợi ích đối với xã hội như về kinh tế, về đóng thuế, về việc làm và nhiều tác động tích cực khác.

ĐBQH Phùng Đức Tiến (Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Quan tâm đến vấn đề an ninh trật tự và tình hình tội phạm, đại biểu Nguyễn Thị Thủy nhận thấy, hiện nay cơ cấu tội phạm đã thay đổi. Tội phạm sử dụng công nghệ thông tin trước đây chiếm tỷ lệ rất ít, nhưng với sự phát triển của công nghệ thông tin và chuyển đổi số như hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ thông tin chiếm tới 75%, chủ yếu là lừa đảo trực tuyến. Vì vậy, đại biểu kiến nghị Bộ Công an tiếp tục bổ sung các đợt cao điểm, chuyên đề tấn công để rà soát về vấn đề tội phạm công nghệ thông tin.

ĐBQH Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Nhận diện rõ các điểm nghẽn để tập trung tháo gỡ

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 10% trở lên) trong năm 2027 trên phạm vi toàn quốc, ĐBQH Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) đề nghị cần rà soát, nhận diện rõ và tập trung tháo gỡ 3 “điểm nghẽn” chính: về thể chế; về hạ tầng kết nối vùng và thích ứng biến đổi khí hậu; về nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

ĐBQH Hoàng Văn Nghĩa (Quảng Ngãi) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Đại biểu cho rằng, về thể chế, phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương 2 cấp còn thiếu đồng bộ giữa nhiệm vụ, thẩm quyền và nguồn lực thực thi. Nguồn lực đất đai, bất động sản tại nhiều dự án vẫn bị tồn đọng.

Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng kịp yêu cầu của các ngành công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế biển. Cơ chế tài chính, đầu tư cho R&D, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Big Data trong sản xuất và quản trị công chưa thực sự bứt phá.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh Hồ Long

Trước những điểm nghẽn nêu trên, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa đề xuất một số giải pháp, trong đó, tiếp tục ổn định vĩ mô, đột phá thể chế và phân bổ nguồn lực; đẩy mạnh chính sách tài khóa linh hoạt, mở rộng có trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

ĐBQH Đặng Ngọc Huy (Quảng Ngãi) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Đại biểu cũng đề nghị hoàn thiện hành lang pháp lý cho các mô hình kinh tế mới: kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế lấn biển và kinh tế không gian tầm thấp. Đồng thời, phân cấp, phân quyền triệt để theo nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đánh giá công vụ theo KPI và mức độ hài lòng của dân. Khai thông dứt điểm 100% các dự án tồn đọng.

ĐBQH Đinh Thị Phương Lan (Quảng Ngãi) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Cùng với đó, cần tạo đột phá về cơ sở hạ tầng kết nối vùng, đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực số cũng như đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa cho rằng, cần đổi mới mạnh mẽ đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực tiên phong như: công nghệ bán dẫn, AI, năng lượng xanh, logistics và quản trị công hiện đại. Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và trí thức Việt kiều. Đào tạo lại lực lượng lao động địa phương và công chức thích ứng với nền kinh tế số.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh Hồ Long

Rà soát tổng thể chế độ phụ cấp công vụ, phụ cấp đặc thù giữa các nhóm công chức

Qua công tác tiếp xúc cử tri và qua việc tiếp nhận các góp ý, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri, ĐBQH Chamaléa Thị Thủy (Khánh Hòa) quan tâm về thực trạng liên quan đến chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ công chức hành chính ở cấp tỉnh sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng tình với chủ trương cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 02/10/2026 của Chính phủ, đại biểu nhấn mạnh, đây là sự quan tâm cần thiết và đúng đắn đối với đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

ĐBQH Chamaléa Thị Thủy (Khánh Hòa) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Tuy nhiên, đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ cần giao Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể chế độ phụ cấp công vụ và phụ cấp đặc thù giữa các nhóm công chức, đánh giá trên cơ sở vị trí việc làm, trách nhiệm, tính chất công việc và tổng thu nhập thực tế; nghiên cứu điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với công chức hành chính cấp tỉnh theo hướng hợp lý, đồng bộ, tạo động lực làm việc và tránh để một bộ phận công chức có cảm giác mình “bị bỏ lại” trong quá trình cải thiện chính sách đãi ngộ.

Toàn cảnh thảo luận tại Tổ 11. Ảnh Hồ Long

"Và nếu tốt hơn nữa, Chính phủ nên có chỉ đạo việc đánh giá đầy đủ tác động của việc sau khi các địa phương kết thúc chính sách hỗ trợ đội ngũ công chức chịu tác động của việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Để nếu có thể, thì cần có chính sách chuyển tiếp phù hợp, nhằm hỗ trợ cần thiết đối với đội ngũ công chức phải thay đổi địa điểm làm việc, đi lại xa nơi thường trú sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh trên toàn quốc", đại biểu đề xuất.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh Hồ Long