Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô để tăng trưởng bền vững

Nhấn mạnh chất lượng và tính bao trùm của tăng trưởng phải được thể hiện qua đời sống người dân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, ĐBQH tỉnh Quảng Trị đề nghị bảo đảm khả năng tiếp cận y tế, chăm lo giáo dục vùng biên giới và gắn đầu tư dân sinh với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; đồng thời, có giải pháp cụ thể trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng và các hành vi vi phạm làm xói mòn niềm tin của nhân dân.