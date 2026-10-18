Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô để tăng trưởng bền vững
Thảo luận tại tổ 2 Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh sáng 18/10 về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu về đảm bảo tăng trưởng nhưng tiên quyết giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đột phá trong huy động nguồn lực và sử dụng vốn hiệu quả.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giu-vung-on-dinh-kinh-te-vi-mo-de-tang-truong-ben-vung-10434556.html