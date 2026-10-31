Giữ vững niềm tin với đà tăng trưởng kinh tế

Tỉnh Khánh Hòa có mức tăng trưởng kinh tế 11,21% trong 9 tháng năm 2026 vượt mục tiêu 10,2% được Chính phủ giao. Kết quả này phản ánh hiệu quả trong điều hành, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Từ đó, cử tri củng cố thêm niềm tin vào triển vọng phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

Chọn đúng các động lực tăng trưởng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Mạnh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế của địa phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Mạnh, Trường Đại học Nha Trang cho rằng, mức tăng trưởng 11,21% trong 9 tháng năm 2026 là kết quả rất đáng ghi nhận, vượt xa mục tiêu 10,2% Chính phủ giao. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Khánh Hòa tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Mạnh, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả này là tỉnh đã xác định đúng các trụ cột, động lực phát triển phù hợp với tiềm năng và lợi thế sau khi hợp nhất tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Trong đó, bốn lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp, năng lượng, du lịch - dịch vụ và đô thị - xây dựng được kỳ vọng tạo nên sức bật mới cho nền kinh tế.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Tỉnh xác định, năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; tập trung quyết liệt, phấn đấu tăng trưởng từ 10,5% trở lên, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Địa phương phấn đấu thu ngân sách năm 2027 tăng 11% so với năm 2026. Tính chung thu ngân sách hai năm 2026 - 2027 tăng bình quân 13,7%, đảm bảo phù hợp với mục tiêu thu ngân sách hàng năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Khánh Hòa cũng sẽ hoàn thiện đề án thành lập thành phố Khánh Hòa trực thuộc Trung ương trình Bộ Chính trị thông qua.

“Thực tiễn cho thấy, những trụ cột phát triển mà Khánh Hòa đang lựa chọn đều phù hợp với lợi thế của địa phương. Nếu tiếp tục được đầu tư bài bản, có giải pháp triển khai quyết liệt và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các động lực này sẽ phát huy hiệu quả rõ nét hơn. Từ đây, tỉnh Khánh Hòa tạo dư địa để tăng trưởng kinh tế cao hơn trong thời gian tới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Mạnh đánh giá.

Du lịch tạo sự bứt phá phát triển

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.

Một trong những minh chứng rõ nét cho việc khai thác hiệu quả các lợi thế của địa phương là sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch. Chỉ trong 10 tháng năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 22,5 triệu lượt khách, vượt xa chỉ tiêu 18,8 triệu lượt khách đặt ra cho cả năm. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời tạo động lực lan tỏa đến thương mại, dịch vụ, vận tải, lưu trú và nhiều lĩnh vực liên quan.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tổng lượt khách ước đạt hơn 22,5 triệu lượt, tăng 50,84% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt, tăng 66,56% cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Khánh Hòa trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt hơn 72.239 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt trên 60%. Riêng tháng 10/2026, địa phương đón khoảng 2 triệu lượt khách, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt hơn 685.000 lượt, tăng 46,53%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 4.338 tỷ đồng, tăng 21,06%.

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng, những kết quả đạt được cho thấy sức phục hồi và khả năng bứt phá mạnh mẽ của du lịch địa phương. Lượng khách quốc tế tăng cao cùng sự mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm đang tạo thêm động lực để ngành du lịch đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Để duy trì đà phát triển, ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính dài hạn. Quy hoạch được hoàn thiện, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực quản lý điểm đến.

Tỉnh Khánh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh; xây dựng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045; triển khai kế hoạch phát triển thị trường khách quốc tế giai đoạn 2026-2030 và thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch đến năm 2045.

Đề án vận hành mô hình quản lý điểm đến du lịch tỉnh Khánh Hòa (DMO) giai đoạn 2027-2030 được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả điều phối, quản lý và kết nối các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Tỉnh cũng chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, chuẩn bị điều kiện đón khách Trung Quốc theo chính sách miễn thị thực, qua đó mở rộng thị trường và khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của từng khu vực.

Những kết quả tăng trưởng ấn tượng của du lịch đang mở ra triển vọng tích cực cho kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Với lợi thế về không gian phát triển sau hợp nhất, sự chủ động trong điều hành và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Khánh Hòa có thêm cơ sở để giữ vững niềm tin, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.