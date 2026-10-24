Giữ vững niềm tin, dựng xây lực lượng Công an Lâm Đồng trong kỷ nguyên mới – Từ dấu mốc thành lập Đảng bộ Công an tỉnh đến hành trình đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ I vào cuộc sống
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Bùi Phi Hổ - Mang Xuân Đảm
Đơn vị: Cán bộ Công an xã Hàm Kiệm
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Giữ vững niềm tin, dựng xây lực lượng Công an Lâm Đồng trong kỷ nguyên mới – Từ dấu mốc thành lập Đảng bộ Công an tỉnh đến hành trình đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ I vào cuộc sống
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-vung-niem-tin-dung-xay-luc-luong-cong-an-lam-dong-trong-ky-nguyen-moi-tu-dau-moc-thanh-lap-dang-bo-cong-an-tinh-den-hanh-trinh-dua-nghi-quyet-dai-hoi-lan-thu-i-vao-cuoc-song-471000.html