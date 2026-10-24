Giữ vững niềm tin, dựng xây lực lượng Công an Lâm Đồng trong kỷ nguyên mới – Từ dấu mốc thành lập Đảng bộ Công an tỉnh đến hành trình đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ I vào cuộc sống

Để được không cùng chi trả trong năm, người tham gia bảo hiểm y tế cần đồng thời đáp ứng đủ 02 điều kiện theo quy định: Tham gia bảo hiểm xã hội đủ 5 năm liên tục trở lên; Số tiền cùng chi trả trong năm đối với các lần khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định vượt 6 tháng lương cơ sở.