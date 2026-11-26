Nhà máy chế biến của Công ty cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La.

Áp lực thiếu hụt nguồn cung đầu vụ

Sơn La hiện là một trong những vùng sản xuất sắn nguyên liệu lớn ở khu vực Tây Bắc, cung cấp nguồn nguyên liệu quan trọng cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn. Tuy nhiên, niên vụ 2026-2027 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể cả về diện tích và sản lượng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 31.000 ha sắn nguyên liệu, sản lượng ước đạt gần 400.000 tấn củ tươi, giảm khoảng 28% so với niên vụ trước. Đây là mức giảm đáng kể trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu của các nhà máy chế biến vẫn duy trì ở mức cao.

Không chỉ đối mặt với sản lượng sụt giảm, các doanh nghiệp còn chịu áp lực cạnh tranh thu mua ngày càng lớn. Nhiều cơ sở chế biến sắn từ các tỉnh miền Trung và khu vực lân cận đã mở rộng địa bàn thu mua lên Sơn La ngay từ đầu vụ, khiến nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm hơn.

Tại khu vực tập kết nguyên liệu của Công ty cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La ở Khu công nghiệp Mai Sơn, xã Chiềng Mung, không khí đầu vụ khá trầm lắng. Những chuyến xe chở sắn về nhà máy xuất hiện thưa thớt hơn hẳn so với các năm trước.

Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La. Ảnh: PV

Bà Chử Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La, cho biết nhà máy bắt đầu sản xuất từ cuối tháng 10 với 193 cán bộ, công nhân làm việc tại hai nhà máy. Dù công suất chế biến đạt từ 1.200-1.300 tấn củ tươi mỗi ngày đêm, lượng nguyên liệu thu mua thời điểm đầu vụ chỉ đạt khoảng 300-400 tấn/ngày.

Điều đáng lo ngại là giá nguyên liệu tăng mạnh. Nếu niên vụ 2025, giá sắn củ tươi giao tại nhà máy dao động khoảng 1.950 đồng/kg thì hiện nay đã lên tới khoảng 3.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tinh bột sắn gần như không tăng, hiện duy trì ở mức khoảng 14,2 triệu đồng/tấn. Sự chênh lệch này khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp bị thu hẹp đáng kể.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La. Nhà máy có công suất thiết kế 300 tấn tinh bột thành phẩm mỗi ngày đêm, tương đương nhu cầu khoảng 1.100 tấn củ tươi. Tuy nhiên, khi chính thức vận hành từ cuối tháng 10, lượng nguyên liệu nhập về mới chỉ đáp ứng khoảng 20-30% công suất thiết kế.

Theo khảo sát của doanh nghiệp tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Phù Yên và khu vực giáp ranh Điện Biên, Lai Châu, diện tích trồng sắn đang giảm nhanh. Ông Ngô Quang Tuấn, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, cho rằng nguyên nhân chính xuất phát từ sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Những năm gần đây, cây cà phê liên tục được mùa, được giá nên nhiều hộ dân chuyển đất trồng sắn sang trồng cà phê hoặc các loại cây mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Bên cạnh đó, lượng sắn lưu gốc hai năm từ niên vụ trước không còn nhiều. Trước thời điểm các nhà máy bước vào vụ mới, phần lớn đã được thương lái ngoài tỉnh thu mua. Riêng tại một số vùng như Bắc Yên, diện tích sắn giảm hơn một nửa so với giai đoạn trước; khu vực Quỳnh Nhai và vùng giáp ranh tỉnh Lai Châu cũng ghi nhận nguồn sắn lưu gốc giảm mạnh.

Khu vực tập kết nguyên liệu của Nhà máy chế biến tinh bột sắn, Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La.

Việc thiếu nguyên liệu đã tác động trực tiếp tới kế hoạch sản xuất của các nhà máy. Không ít doanh nghiệp phải lùi thời gian vận hành hoặc duy trì hoạt động ở mức tối thiểu để chờ nguồn nguyên liệu bước vào vụ thu hoạch rộ.

Đối với người lao động, tình trạng hoạt động dưới công suất cũng ảnh hưởng tới thu nhập và việc làm. Hàng trăm lao động trực tiếp tại các nhà máy đang kỳ vọng nguồn nguyên liệu sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm để dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định hơn.

Anh Nông Văn Hùng, công nhân vận hành hệ thống sấy tại Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, chia sẻ mong muốn nhà máy có đủ nguyên liệu để duy trì sản xuất liên tục, qua đó bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chủ động liên kết, đẩy mạnh chế biến sâu

Trước áp lực thiếu hụt nguồn cung, nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ tư duy thu mua sang xây dựng chuỗi liên kết với người trồng sắn.

Anh Trần Phi Hùng, Phó Trưởng phòng Nguyên liệu, Chi nhánh Công ty cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, cho biết: Trước vụ sản xuất, đơn vị đã rà soát vùng trồng, củng cố chuỗi liên kết bao tiêu với hàng chục nghìn hộ nông dân tại Sơn La và các xã giáp ranh tỉnh Điện Biên. Hiện nhà máy duy trì giá thu mua từ 2.800-4.200 đồng/kg sắn củ tươi, tăng 10-15% so với cùng kỳ năm trước, bảo đảm người trồng sắn có lãi. Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, điều tiết lịch thu hoạch và mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu.

Công nhân Công ty CP Chế biến nông sản BHL Sơn La vận hành dây chuyền sản xuất tinh bột sắn.

Cùng với bảo đảm nguồn nguyên liệu, các doanh nghiệp chú trọng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên - Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, quy trình quản lý chất lượng được vận hành theo tiêu chuẩn ISO 22000; toàn bộ vỏ lụa và bã sắn được thu gom, ép khô để cung cấp cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hệ thống bốn hồ biogas, hồ điều hòa và mương ôxy hóa được duy tu trước vụ sản xuất. Hệ thống quan trắc tự động, liên tục cùng camera giám sát truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước, phục vụ kiểm soát các thông số môi trường trước khi xả thải.

Tại Công ty cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La, hệ thống xử lý nước thải công suất 4.000 m³/ngày đêm, áp dụng công nghệ sinh học kết hợp hóa lý, đang vận hành ổn định. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Công ty cũng lắp đặt camera giám sát tại các khu vực xử lý nước thải để theo dõi quá trình vận hành.

Trước tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, các doanh nghiệp kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, ổn định; có cơ chế hỗ trợ đưa các giống sắn mới năng suất cao, hàm lượng tinh bột lớn, thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất, thay thế những giống địa phương đã thoái hóa.

Ca sản xuất của công nhân Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, xã Chiềng Mung.

Trước đây, hai cơ sở chế biến chủ lực trên địa bàn tiêu thụ hơn 220.000 tấn củ tươi mỗi năm, chiếm trên 41% sản lượng sắn toàn tỉnh, nhưng sản phẩm đầu ra chủ yếu là tinh bột thô, giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, năm 2025, Công ty cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La đã đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành Nhà máy tinh bột biến tính BHL Sơn La tại Khu công nghiệp Mai Sơn, xã Chiềng Mung, trên diện tích 1,64 ha, công suất thiết kế 300 tấn sản phẩm/ngày đêm, tương đương 90.000 tấn/năm.

Bà Chử Thị Kim Oanh cho biết thêm: Trong niên vụ 2026-2027, doanh nghiệp đẩy mạnh cung ứng tinh bột biến tính cho các tập đoàn, doanh nghiệp thực phẩm lớn trong nước như Vedan, Ajinomoto, Kinh Đô; xuất khẩu sang Trung Quốc và hướng tới mở rộng thị trường Nhật Bản, Ấn Độ. Cùng với phát triển thị trường, công ty tăng cường quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào, mở rộng liên kết với các hợp tác xã, nông hộ để đưa giống sắn mới năng suất cao vào sản xuất, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chế biến sâu.

Khi diện tích sắn ngày càng thu hẹp bởi sự cạnh tranh của các loại cây trồng khác, việc tổ chức lại vùng nguyên liệu, ứng dụng giống mới và phát triển chế biến sâu sẽ quyết định khả năng phát triển của toàn ngành. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đang tái cấu trúc sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Đây cũng là hướng đi để cây sắn tiếp tục giữ vai trò là ngành hàng quan trọng, đóng góp cho sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của Sơn La.