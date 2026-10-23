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Giữ vững nền tảng tư tưởng, vun đắp 'thế trận lòng dân' góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Phùng Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Xem chi tiết tại đây: Giữ vững nền tảng tư tưởng, vun đắp “thế trận lòng dân” góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh

Phùng Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-vung-nen-tang-tu-tuong-vun-dap-the-tran-long-dan-gop-phan-xay-dung-dang-bo-tinh-lam-dong-trong-sach-vung-manh-470909.html