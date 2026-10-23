Giữ vững nền tảng tư tưởng, vun đắp 'thế trận lòng dân' góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Phùng Nguyễn Anh Tuấn
Đơn vị: Giáo viên, Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-vung-nen-tang-tu-tuong-vun-dap-the-tran-long-dan-gop-phan-xay-dung-dang-bo-tinh-lam-dong-trong-sach-vung-manh-470909.html